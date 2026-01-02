Vivo X300 Ultra punta all’Europa e al vertice del mercato

Il mondo dei top di gamma del 2026 si prepara ad accogliere un nuovo protagonista e, questa volta, non resterà confinato al solo mercato asiatico. Dopo l’arrivo in Europa di Vivo X300 e X300 Pro, il marchio sembra pronto a completare la famiglia con Vivo X300 Ultra, un dispositivo che ambisce a competere nella fascia più alta del mercato globale. La certificazione europea emersa nelle scorse settimane ha un peso specifico notevole, perché rompe una tradizione che aveva visto il precedente modello Ultra limitato alla Cina, lasciando agli utenti occidentali solo versioni ridimensionate.

Vivo Ultra tra fotografia estrema, potenza e autonomia

Le informazioni trapelate delineano uno smartphone pensato per chi non accetta compromessi, soprattutto sul piano multimediale. Il display BOE LTPO piatto da 6,82”, con risoluzione 2K, rappresenta una scelta per unire qualità visiva e gestione intelligente dei consumi. La tecnologia LTPO consente infatti di adattare la frequenza di aggiornamento, passando dalla massima fluidità nelle interazioni quotidiane a frequenze più basse nelle situazioni statiche, con un impatto positivo sull’autonomia. Anche il design sembra orientato a una maggiore pulizia. È prevista una cornice metallica piatta, linee più sobrie e l’eliminazione del pulsante fisico dedicato alla fotocamera.

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È però nel comparto fotografico che Vivo X300 Ultra punta a costruire la propria identità. Le indiscrezioni parlano di un sistema posteriore con due sensori da 200MP. L’obiettivo è offrire maggiore flessibilità nello zoom, una resa più raffinata nei dettagli e una qualità d’immagine costante anche in condizioni complesse. La riorganizzazione del sensore periscopico lascia intendere un lavoro approfondito sull’ottica e sull’elaborazione software, elementi che da anni rappresentano uno dei punti di forza di Vivo nel settore camera-centric.

Sotto la struttura, il cuore del dispositivo dovrebbe essere affidato allo Snapdragon 8 Elite Gen 5, il chip di punta di Qualcomm destinato a dominare la prima parte del 2026. Potenza di calcolo, gestione avanzata dell’intelligenza artificiale e supporto alle nuove tecnologie fotografiche e video sono parte integrante di un progetto che mira a restare competitivo non solo al lancio, ma anche nel medio periodo. A completare il quadro c’è una batteria al silicio-carbonio che, secondo i rumor, supererà i 7.000 mAh.