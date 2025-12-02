Vivo X300 Ultra: lancio entro marzo e batteria da 7.000 mAh secondo i leak

Il prossimo Vivo X300 Ultra dovrebbe arrivare entro marzo 2026 con una batteria da 7.000 mAh, una capacità ormai sempre più vicina allo standard tra i flagship cinesi grazie alle celle Si-C ad altissima densità. L’indiscrezione arriva dal leaker Smart Pikachu su Weibo, che conferma la finestra di lancio già anticipata da Digital Chat Station e aggiunge un dettaglio rilevante per comprendere la posizione di questo modello nel mercato premium.

Per dare un riferimento, il precedente X200 Ultra si fermava a 6.000 mAh, mentre il recente X300 Pro supera di poco i 6.500 mAh. Se si osservano i principali competitor, la distanza diventa ancora più evidente: Galaxy S26 Ultra sarebbe destinato a restare su una batteria da 5.000 mAh, con una differenza vicina al 40% rispetto al futuro top di gamma Vivo. È chiaro che capacità e autonomia reale non coincidono sempre, perché entrano in gioco software e ottimizzazioni energetiche, ma il divario suggerisce comunque due categorie diverse.

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Fotocamere al centro del progetto

Oltre all’autonomia, il Vivo X300 Ultra dovrebbe distinguersi per un comparto fotografico di fascia altissima. Le indiscrezioni parlano di un setup insolito: due fotocamere da 200 MP, presumibilmente dedicate al sensore principale e al modulo tele. Una scelta che posizionerebbe il device fra i cameraphone più estremi del prossimo anno.

La fotocamera principale dovrebbe integrare il nuovo sensore Sony LYT-901A, annunciato da pochissimo e più grande dei sensori Samsung attualmente disponibili, con un formato di 1/1,1 pollici. Il secondo sensore da 200 MP sarebbe invece un Samsung ISOCELL HPB, leggermente più compatto ma dotato di stabilizzazione ottica OIS. A completare il quadro ci sarebbero un ultra-grandangolare da 50 MP e una selfie camera anch’essa da 50 MP, garantendo coerenza qualitativa su tutte le ottiche.

Un flagship che potrebbe uscire dai confini cinesi

Resta da capire se Vivo deciderà di limitare l’X300 Ultra al mercato domestico o se sceglierà di lanciarlo anche a livello globale, come suggeriscono alcuni rumor. La combinazione di batteria sovradimensionata, sensori fotografici di nuova generazione e prestazioni elevate posiziona questo modello come uno dei flagship più attesi del 2026.