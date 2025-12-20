Vivo X200T, emergono le specifiche tecniche complete

I rumors e le indiscrezioni emerse in rete in queste ore ci hanno rivelato il possibile arrivo sul mercato di un nuovo smartphone del produttore tech Vivo. Si tratta del prossimo Vivo X200T e i rumors ci hanno rivelato le sue presunte specifiche tecniche. Da queste ultime, si evince che si tratta di una versione re-branded di un altro smartphone dell’azienda. Vediamo qui di seguito i dettagli.
Vivo X200T sta arrivando, potrebbe essere una versione re-branded di Vivo X200s
A quanto pare, il produttore tech Vivo annuncerà a breve il nuovo smartphone di punta Vivo X200T, ma sembra che sarà una versione re-branded di un altro device dell’azienda. Potrebbe trattarsi dello smartphone Vivo X200s. A rivelarlo sono state le presunte specifiche tecniche emerse in rete in queste ore. Vi elenchiamo qui di seguito le specifiche emerse.
Vivo X200T – presunte specifiche tecniche
- Display LTPS con tecnologia OLED con una diagonale pari a 6.67 pollici con una risoluzione pari a 1.5K con una frequenza di aggiornamento pari a 120Hz e con una luminosità di picco pari a 1600 nits
- Processore MediaTek Dimensity 9400+
- Tagli di memoria con RAM di tipo LPDDR5X e con storage interno di tipo UFS 4.0
- Tripla fotocamera posteriore: sensore fotografico principale da 50 MP con stabilizzazione ottica dell’immagine, sensore ultra grandangolare da 50 MP, sensore teleobiettivo con lente periscopica con zoom ottico 3x da 50 MP
- Fotocamera anteriore per i selfie da 32 MP
- Batteria con una capienza pari a 6200 mah con supporto alla ricarica rapida da 90W e con supporto alla ricarica wireless da 40W
- Connettività: Wi-Fi 7, chip NFC per i pagamenti contactless, Bluetooth 5.4, sensore IR a infrarossi
- Altro: certificazione di resistenza IP68/IP69
Guardando queste specifiche tecniche, come già detto, il prossimo Vivo X200T potrebbe essere una versione re-branded di Vivo X200s. L’azienda molto probabilmente porterà in veste ufficiale questo nuovo smartphone presso altri mercati al di fuori di quello cinese.