Vivo X200T, emergono le specifiche tecniche complete

I rumors e le indiscrezioni emerse in rete in queste ore ci hanno rivelato il possibile arrivo sul mercato di un nuovo smartphone del produttore tech Vivo. Si tratta del prossimo Vivo X200T e i rumors ci hanno rivelato le sue presunte specifiche tecniche. Da queste ultime, si evince che si tratta di una versione re-branded di un altro smartphone dell’azienda. Vediamo qui di seguito i dettagli.

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Vivo X200T sta arrivando, potrebbe essere una versione re-branded di Vivo X200s

A quanto pare, il produttore tech Vivo annuncerà a breve il nuovo smartphone di punta Vivo X200T, ma sembra che sarà una versione re-branded di un altro device dell’azienda. Potrebbe trattarsi dello smartphone Vivo X200s. A rivelarlo sono state le presunte specifiche tecniche emerse in rete in queste ore. Vi elenchiamo qui di seguito le specifiche emerse.

Vivo X200T – presunte specifiche tecniche

Display LTPS con tecnologia OLED con una diagonale pari a 6.67 pollici con una risoluzione pari a 1.5K con una frequenza di aggiornamento pari a 120Hz e con una luminosità di picco pari a 1600 nits

Processore MediaTek Dimensity 9400+

Tagli di memoria con RAM di tipo LPDDR5X e con storage interno di tipo UFS 4.0

Tripla fotocamera posteriore: sensore fotografico principale da 50 MP con stabilizzazione ottica dell’immagine, sensore ultra grandangolare da 50 MP, sensore teleobiettivo con lente periscopica con zoom ottico 3x da 50 MP

Fotocamera anteriore per i selfie da 32 MP

Batteria con una capienza pari a 6200 mah con supporto alla ricarica rapida da 90W e con supporto alla ricarica wireless da 40W

Connettività: Wi-Fi 7, chip NFC per i pagamenti contactless, Bluetooth 5.4, sensore IR a infrarossi

Altro: certificazione di resistenza IP68/IP69

Guardando queste specifiche tecniche, come già detto, il prossimo Vivo X200T potrebbe essere una versione re-branded di Vivo X200s. L’azienda molto probabilmente porterà in veste ufficiale questo nuovo smartphone presso altri mercati al di fuori di quello cinese.