Vivo X Fold 6 si mostra dal vivo: batteria enorme e fotocamere ZEISS

Vivo X Fold 6 comincia a mostrarsi per davvero, con le prime immagini reali che lasciano poco spazio ai dubbi sul design e su quello che troveremo sotto la scocca. L’anno scorso il predecessore, Vivo X Fold 5, era stato presentato in Cina verso la fine di giugno, quindi i tempi sembrano maturi per il debutto del successore. E le foto che girano in rete confermano una direzione precisa: un look molto vicino a quello della generazione attuale, ma anche a quello di X300 Ultra, con quel grande oblò centrale che racchiude le fotocamere a dominare la parte posteriore.

Il form factor resta quello classico a libretto. Niente pieghevole “wide”, insomma, niente anticipazioni sulla strada che Apple ha scelto per il suo primo iPhone pieghevole atteso in autunno. Vivo gioca sul sicuro, almeno su questo fronte, e punta tutto su altri dettagli.

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Fotocamere ZEISS e una scocca che si fa notare

Anche stavolta il comparto fotografico nasce dalla collaborazione con ZEISS, e lo si capisce subito dal logo blu piazzato al centro dell’elemento circolare che ospita i sensori. Dentro quell’oblò ci sono tre fotocamere più il flash LED. Il pezzo forte è il sensore principale da 200 MP, accompagnato da un ultrawide da 50 MP e da un teleobiettivo periscopico anch’esso da 50 MP. Una configurazione che promette flessibilità, soprattutto sulle distanze.

Poi c’è il colore, che è forse la cosa che colpisce di più al primo sguardo. Un verde acqua con finitura opaca davvero particolare, una di quelle tonalità che fanno girare la testa. Sul fianco trova posto il pulsante di accensione, che integra anche il lettore di impronte per lo sblocco biometrico. Soluzione comoda, già vista su parecchi modelli, ma sempre apprezzata.

Batteria gigante e nuovo chip MediaTek

Le novità più interessanti, però, sono quelle che non si vedono guardando la superficie. Già la batteria da 6.000 mAh di Vivo X Fold 5 faceva una certa impressione per un pieghevole. Ecco, Vivo X Fold 6 alza ancora l’asticella con una capienza di 6.900 mAh. Un numero che per la categoria è notevole, e che messo insieme alla maggiore efficienza energetica promessa dovrebbe tradursi in un’autonomia ancora più solida.

A occuparsi della parte energetica e prestazionale ci penserà il Dimensity 9500 di MediaTek, chip che dovrebbe garantire consumi più contenuti rispetto al passato. La combinazione tra batteria più capiente e processore più efficiente è proprio quella che sulla carta fa la differenza nell’uso quotidiano, dove un pieghevole tende a chiedere parecchio in termini di consumi tra le due schermate da gestire.