Vivo V70 FE, il portale Geekbench conferma diverse specifiche

A quanto pare il produttore tech Vivo sta preparando l’arrivo di diversi smartphone della gamma Vivo V70. Sappiamo già che arriveranno i nuovi Vivo V70, Vivo V70 Elite e Vivo V70 Lite. Tuttavia, si dovrebbe aggiungere al catalogo dell’azienda un ulteriore modello. Quest’ultimo si chiamerà Vivo V70 FE , il quale è stato da poco avvistato in rete nei database del portale Geekbench.

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Vivo V70 FE, il nuovo smartphone dell’azienda passa dal portale Geekbench

In queste ultime ore uno dei prossimi smartphone del produttore tech Vivo è stato avvistato in rete sul portale di benchmark Geekbench. Come già accennato in apertura, si tratta del prossimo Vivo V70 FE. Quest’ultimo è stato registrato sul portale con il numero di modello V2550 e, grazie ai nuovi benchmark, ora possiamo dare uno sguardo ad alcune delle sue future specifiche tecniche.

In primis, il portale ha confermato il processore che ci sarà a bordo. Sembra che la scelta sia ricaduta su un processore a marchio MediaTek. Si tratta in particolare del soc MediaTek Dimensity 7300 e quest’ultimo dovrebbe essere supportato da tagli di memoria con almeno 8 GB di RAM. Come sempre, i benchmark hanno poi confermato la versione del software che sarà installata a bordo, in questo caso sarà Android 16.

Il portale Geekbench ha per il momento rivelato queste presunte caratteristiche tecniche. In rete erano però emersi alcuni rumors che avevano inoltre rivelato la presenza del supporto alla ricarica rapida da 90W. Ricordiamo comunque che questo non sarà l’unico modello di questa serie ad essere annunciato. L’azienda sta infatti preparando l’arrivo di altri modelli, tra cui il prossimo Vivo V70 Elite. Quest’ultimo, secondo quanto è emerso in queste settimane, sarà alimentato da un processore più potente di quello di Vivo V70 FE, ovvero il soc Snapdragon 8s Gen 3. Il debutto ufficiale di questa serie è comunque previsto per metà febbraio, rimaniamo dunque in attesa di nuovi dettagli.