Vimeo: in arrivo nuovi licenziamenti

In questo articolo Indice dei contenuti 1 sezione 01 Vimeo: ecco i dettagli relativi ai recenti licenziamenti

Intorno a Vimeo, in queste settimane, sta emergendo una situazione di incertezza. Ciò soprattutto dopo l’acquisizione da parte di Bending Spoons. Quella che inizialmente era stata raccontata come un’operazione strategica, capace di dare nuova spinta a una piattaforma storica del video online, oggi appare sotto una luce decisamente più fredda. A delineare tale scenario, c’è una massiccia ondata di licenziamenti che avrebbe colpito gran parte dell’organico. Secondo le testimonianze di ex dipendenti, i tagli sarebbero stati profondi e trasversali, tanto da coinvolgere anche il team video. Un dettaglio che pesa, perché Vimeo ha sempre costruito la propria identità proprio sulla cura dei contenuti audiovisivi e al rapporto con creativi e professionisti del settore.

Vimeo: ecco i dettagli relativi ai recenti licenziamenti

Come spesso accade in situazioni simili, le prime conferme non sono arrivate da comunicati ufficiali, ma dai social network. Tra post, commenti e messaggi dal tono amaro, diversi ex dipendenti hanno iniziato a raccontare una separazione improvvisa. Tra questi c’è anche Dave Brown, fino a poco tempo fa vicepresidente Global Brand & Creative. Quest’ultimo ha spiegato di aver perso il lavoro insieme a molti colleghi subito dopo il passaggio di proprietà.

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A dare ulteriore peso alla vicenda è arrivato anche Business Insider, che parla di tagli particolarmente estesi. Un portavoce di Bending Spoons ha confermato a Gizmodo che un piano di licenziamenti è stato annunciato il 20 gennaio 2026, pur evitando di fornire numeri precisi. Considerando tali premesse, in molti si chiedono che tipo di piattaforma diventerà Vimeo dopo tale scossone. Lo scopo della piattaforma, dalla sua fondazione, è sempre stato quello di fornire agli utenti un’alternativa più curata, più attenta alla qualità e ai creativi. Riuscirà tale prospettiva a sopravvivere a un ridimensionamento così drastico del personale? O alla fine si assisterà al delinearsi di uno scenario del tutto nuovo? Non resta che attendere e scoprire quale sarà il futuro di Vimeo.