Very scuote il mercato mobile con un’offerta senza freni

Nel mercato sempre più affollato della telefonia mobile italiana, Very Mobile sceglie una strada chiara e diretta. La promo da 5,99 euro al mese, valida “per sempre”, si inserisce in un contesto in cui gli utenti sono ormai diffidenti verso promozioni temporanee, rimodulazioni improvvise e condizioni poco trasparenti. Qui, invece, il messaggio è semplice e chiaro. Sono previsti 150GB di traffico dati, minuti e SMS illimitati, nessun costo nascosto e un mese omaggio per chi effettua la portabilità da operatori selezionati come Iliad, CoopVoce o PosteMobile.

Il prezzo resta invariato nel tempo, senza scadenze o rialzi, e questo rappresenta uno degli elementi più forti della proposta. Very costruisce la propria identità proprio sull’assenza di sorprese, niente penali, nessun vincolo di durata e libertà totale di cambiare offerta o lasciare l’operatore quando si vuole. La possibilità di scegliere tra SIM fisica ed eSIM poi, amplia ulteriormente il numero di clienti interessati. Anche l’attivazione gratuita e la spedizione inclusa contribuiscono a ridurre ogni barriera all’ingresso, rendendo il passaggio semplice e immediato.

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Very tra 5G, copertura e controllo dei consumi

Sul fronte tecnologico, Very include il 5G su tutta la gamma, con velocità fino a 30 Mbps, una scelta che privilegia l’equilibrio tra prestazioni e sostenibilità dei costi. Non si tratta di un 5G “estremo”, ma di una soluzione pensata per garantire fluidità nello streaming, nella navigazione e nell’uso quotidiano delle app più comuni. La copertura dichiarata sfiora il totale della popolazione in 4G e supera ampiamente il 95% in 5G, grazie all’infrastruttura di rete su cui l’operatore si appoggia.

Un altro aspetto centrale è la gestione dei consumi. Quando i Giga terminano, la navigazione viene bloccata automaticamente, evitando costi extra indesiderati. Riattivare l’offerta è semplice e avviene sempre allo stesso prezzo, senza pacchetti aggiuntivi o tariffe a consumo. Anche il roaming europeo è incluso, con una dotazione di dati dedicata che consente di viaggiare senza dover attivare opzioni extra.

Sul piano dei servizi, Very mantiene un’impostazione prudente, hotspot sempre incluso, servizi a pagamento bloccati di default e libertà di abilitare solo ciò che serve, come le chiamate internazionali. L’assistenza resta accessibile sia tramite app sia attraverso canali tradizionali, a conferma di una strategia che non punta solo al prezzo, ma anche a una gestione autonoma e trasparente del rapporto con il cliente.