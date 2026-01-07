Very sceglie prezzo fisso e tanti Giga per distinguersi nel mercato

Nel mercato delle offerte mobile, sempre più affollato, Very Mobile continua a muoversi lungo una linea precisa, fatta di costi chiari e condizioni facilmente comprensibili. L’offerta da 6,99 euro al mese con 200 Giga, minuti illimitati e SMS inclusi rappresenta una sintesi efficace di questa filosofia. Il prezzo dichiarato come definitivo, senza vincoli temporali o rimodulazioni future, diventa l’elemento centrale di una proposta rivolta soprattutto a chi vuole evitare sorprese nel tempo. L’abilitazione al 5G full speed, con velocità che possono arrivare fino a 2 Gbps nelle aree coperte e con dispositivi compatibili, rafforza ulteriormente l’appeal dell’offerta, posizionandola come una delle più aggressive del momento.

Very però non punta solo sui numeri, ma anche sull’esperienza di attivazione e gestione. La SIM viene spedita gratuitamente oppure può essere scelta in formato eSIM, riducendo tempi e passaggi burocratici. L’attivazione, proposta a prezzo scontato, completa un quadro pensato per rendere l’ingresso nel servizio rapido e senza attriti. L’idea di fondo è quella di eliminare ogni elemento superfluo, lasciando all’utente la percezione di pagare esclusivamente per ciò che utilizza davvero. Anche il blocco automatico della navigazione al termine dei Giga disponibili segue questa logica, evitando costi extra e consentendo il rinnovo manuale direttamente dall’app, con la massima trasparenza.

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Very tra copertura, servizi inclusi e controllo totale

Uno degli aspetti su cui Very insiste maggiormente è la copertura di rete, che raggiunge quasi la totalità della popolazione in 4G e una percentuale ormai ampia anche in 5G. Tutte le offerte includono una velocità fino a 30 Mbps, mentre le soluzioni full speed permettono di sfruttare appieno le potenzialità della nuova rete, rendendo fluide attività come streaming ad alta definizione, lavoro da remoto e gaming online. L’hotspot sempre incluso amplia ulteriormente le possibilità di utilizzo, trasformando lo smartphone in un punto di connessione anche per altri dispositivi.

Sul fronte dei servizi, Very sceglie ancora una volta la strada dell’essenziale ma completo. Segreteria telefonica, funzioni come “Ti ho cercato” e “RingMe”, controllo dei consumi e assistenza dedicata sono parte integrante dell’offerta, senza costi aggiuntivi. Particolare attenzione viene riservata anche alla sicurezza, con il blocco predefinito dei servizi a pagamento indesiderati e la possibilità di gestire direttamente dall’app l’abilitazione delle chiamate internazionali. In Unione Europea sono inclusi oltre 10 Giga dedicati, insieme a minuti e SMS, permettendo di viaggiare senza cambiare abitudini.

La gestione mensile resta semplice e prevedibile. Il rinnovo avviene sempre nello stesso giorno e la ricarica può essere manuale o automatica, senza addebiti extra. In questo modo Very costruisce un rapporto basato sulla fiducia, offrendo libertà totale di recesso e la possibilità di cambiare offerta in qualsiasi momento senza costi.