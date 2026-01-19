Very punta su trasparenza, velocità e semplicità per conquistare nuovi utenti

Very rilancia la propria strategia commerciale con una proposta che mira a rivoluzionare il concetto di offerta “low cost” nel mercato italiano. Il piano da 9,99 euro al mese, valido per la portabilità da numerosi operatori concorrenti, porta con sé una dotazione di ben 440 Giga, minuti e SMS illimitati e l’abilitazione al 5G full speed, con velocità teoriche fino a 2 Gbps. In un mercato dove il prezzo rimane un fattore decisivo, Very cerca di distinguersi non solo per il costo contenuto, ma anche per l’assenza di sorprese. Nessun vincolo contrattuale, nessuna penale di disattivazione e un canone che resta invariato nel tempo.

Questa impostazione risponde a una domanda sempre più alta di trasparenza e di stabilità tariffaria, soprattutto in un periodo segnato da frequenti rimodulazioni da parte di molti operatori tradizionali. L’inclusione della SIM gratuita, della spedizione senza costi e della possibilità di scegliere l’eSIM rende l’attivazione immediata e accessibile anche agli utenti più digitalizzati.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google Google News Telegram

Very tra copertura, controllo dei costi e esperienza utente

Oltre alla quantità di Giga e alla velocità di rete, Very costruisce il proprio valore sulla gestione intelligente dei consumi e sulla tutela del cliente. Il blocco automatico della navigazione al termine dei dati inclusi evita addebiti imprevisti e consente all’utente di decidere se rinnovare anticipatamente il piano direttamente dall’app. Tale approccio rafforza la percezione di controllo, elemento sempre più centrale nelle scelte dei consumatori digitali.

Anche sul fronte della copertura, Very sottolinea numeri importanti, con una rete che raggiunge quasi la totalità della popolazione in 4G e una diffusione crescente del 5G, garantendo prestazioni stabili sia in mobilità sia tramite hotspot. L’inclusione del traffico utilizzabile in Unione Europea, con una soglia dedicata per il roaming, amplia ulteriormente la flessibilità dell’offerta, rendendola adatta anche a chi viaggia spesso per lavoro o studio.

L’attenzione ai servizi accessori, come il Wi-Fi Calling, il supporto clienti dedicato e il blocco dei servizi premium a pagamento, contribuisce a creare un ecosistema orientato alla sicurezza e alla semplicità. In questo contesto, Very si propone non solo come alternativa economica, ma come operatore capace di offrire un’esperienza completa, trovando un equilibrio tra prezzo, prestazioni e affidabilità.