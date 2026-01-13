Very Mobile punta sul low cost per chi consuma molti Giga

L’inizio del 2026 si apre con una mossa inattesa nel mercato della telefonia mobile italiana, dove Very Mobile prova a ritagliarsi un ruolo privilegiato grazie ad una nuova offerta particolarmente competitiva. La tariffa proposta prevede un costo di 5,99 euro al mese e si rivolge a chi decide di cambiare operatore effettuando la portabilità del numero da realtà come Iliad, CoopVoce, PosteMobile e altri operatori selezionati. Il pacchetto incluso è decisamente generoso per la fascia di prezzo. Parliamo infatti di 150 Giga di traffico dati, minuti e SMS illimitati, con l’aggiunta di un mese gratuito.

Very Mobile punta chiaramente su un pubblico che utilizza lo smartphone come principale strumento di connessione, per streaming, social network, navigazione e lavoro in mobilità. Dal punto di vista pratico, l’operatore semplifica l’esperienza di attivazione eliminando ogni costo extra, attivazione gratuita, SIM gratuita e spedizione a domicilio inclusa. Durante la sottoscrizione è possibile scegliere poi l’opzione eSIM, a patto di possedere uno smartphone compatibile, una scelta che risponde alle esigenze di chi preferisce soluzioni digitali rapide e senza supporti fisici. L’offerta è disponibile esclusivamente online e resta attivabile fino al 29 gennaio 2026, rafforzando l’idea di una promozione a tempo limitato pensata per attirare chi valuta un cambio operatore a inizio anno.

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Roaming europeo, libertà contrattuale e strategia Very

Accanto ai contenuti nazionali, Very Mobile include anche 9 Giga dedicati al roaming in Europa, utilizzabili nei Paesi dell’Unione Europea secondo le normative vigenti. L’operatore sottolinea che tecnologia e velocità di connessione dipendono dalla rete del Paese ospitante, mantenendo un approccio trasparente sulla qualità del servizio in roaming. Un altro elemento centrale dell’offerta Very è l’assenza di vincoli contrattuali. Gli utenti possono scegliere liberamente se rinnovare o meno l’offerta, senza penali o costi di uscita, mantenendo il pieno controllo della propria spesa mensile.

Nel canone sono inclusi gratuitamente servizi accessori come Hotspot, RingMe e Ti ho cercato, ormai considerati essenziali per un utilizzo moderno dello smartphone. In un contesto di mercato caratterizzato da rincari, rimodulazioni e riduzioni delle soglie dati, la strategia di Very Mobile appare chiara. L’azienda punta su semplicità, prezzo stabile e abbondanza di Giga per distinguersi nel settore low cost. L’offerta da 5,99 euro si inserisce quindi come una proposta mirata, pensata per attrarre utenti sensibili al prezzo ma non disposti a rinunciare a una dotazione dati elevata. Very Mobile rafforza così il proprio posizionamento come operatore essenziale, trasparente e orientato alla convenienza, candidandosi a diventare uno dei protagonisti più interessanti dell’inizio del 2026 nel mercato mobile italiano.