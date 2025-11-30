Very Mobile lancia l’edizione limitata con Giga illimitati

Very Mobile introduce una nuova offerta in edizione limitata che mette al centro due elementi ormai richiesti da molti utenti, convenienza e libertà d’uso. Il piano propone Giga illimitati al costo di 14,99€ al mese “per sempre”, senza aumenti futuri e senza vincoli di permanenza. La SIM e la spedizione sono gratuite, mentre l’attivazione ha un costo di 9,99€. La promo è disponibile anche in formato eSIM, una soluzione ideale per chi vuole attivare in pochi minuti la propria linea senza attendere consegne.

Si tratta di un pacchetto “100% internet” pensato per i nuovi numeri, che include navigazione in 5G nelle aree coperte e con un dispositivo compatibile. Very Mobile sottolinea come la propria rete raggiunga il 99,7% della popolazione italiana, offrendo un’esperienza stabile e fluida anche per chi utilizza intensamente streaming, social e servizi cloud. L’iniziativa rimarrà disponibile solo fino al 4 dicembre.

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Trasparenza, zero costi nascosti e tanti servizi inclusi: la filosofia Very Mobile

Uno dei punti di forza della proposta è la totale assenza di extra costi. Infatti se si finiscono i Giga, la navigazione si blocca automaticamente per evitare addebiti imprevisti. È possibile riattivare subito l’offerta dall’app, con un tap su “Rinnova ora”, mantenendo lo stesso prezzo mensile. Tale soluzione non prevede scatti alla risposta, costi di cambio piano o penali di disattivazione. Anche il rinnovo è sempre programmato nello stesso giorno del mese, così da permettere agli utenti di gestire facilmente le proprie spese.

Tra i servizi inclusi troviamo l’hotspot, le funzioni “Ti ho cercato” e “RingMe”, oltre alla possibilità di utilizzare l’offerta in Unione Europea con 17,7GB dedicati. Per chi effettua ricariche ricorrenti, l’app permette di attivare la ricarica automatica per evitare ogni rischio di interruzioni. In più, i servizi a pagamento indesiderati, come suonerie, abbonamenti e numeri premium, vengono bloccati automaticamente per proteggere i clienti. Le chiamate internazionali possono essere abilitate manualmente, mentre gli SMS bancari restano attivi per garantire la sicurezza delle operazioni.

Insomma, Very Mobile punta su una customer experience semplice. La SIM può essere acquistata online e attivata con SPID, CIE o video-identificazione, oppure ritirata direttamente in uno dei 3.000 negozi disponibili in Italia. L’assistenza è raggiungibile tramite app, sito o numero gratuito 1929. Un modello che consolida l’immagine di un operatore che si impegna su trasparenza, praticità e mobilità digitale.