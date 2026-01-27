Very lancia l’offerta shock: 150 Giga a 5,99 euro per sempre

In questo articolo Indice dei contenuti 1 sezione 01 Very Mobile, perché l’offerta sta attirando migliaia di clienti

Nel mercato sempre più affollato delle offerte mobile, Very torna con una proposta pensata per attirare chi cerca risparmio stabile e grandi volumi di dati. L’operatore ha messo sul piatto una tariffa da 150 Giga in 5G con minuti e SMS illimitati a 5,99 euro al mese, mantenendo il prezzo bloccato nel tempo. Una mossa aggressiva che si rivolge soprattutto ai clienti provenienti da altri operatori virtuali e tradizionali, come Iliad, CoopVoce e PosteMobile, e che punta a sottrarre quote di mercat.

Oltre alla quantità di traffico inclusa, la proposta di Very si distingue per l’assenza di costi nascosti. L’attivazione è gratuita, così come la spedizione della SIM fisica o l’emissione della eSIM virtuale. Ciò consente di completare l’intera procedura online, senza passaggi in negozio e senza spese extra. L’offerta prevede anche l’accesso alla rete 5G, compatibilmente con copertura e dispositivo, garantendo una velocità adeguata per streaming, social e lavoro in mobilità.

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Un altro elemento che rende la tariffa particolarmente appetibile è la gestione dei consumi. Se i Giga terminano, la navigazione viene automaticamente bloccata, evitando addebiti indesiderati. L’utente può decidere se rinnovare anticipatamente il piano tramite app, mantenendo il controllo completo delle spese. Questa impostazione riflette la filosofia “zero sorprese” che Very utilizza per fidelizzare nuovi clienti.

Very Mobile, perché l’offerta sta attirando migliaia di clienti

Il successo dell’iniziativa non dipende solo dal prezzo. Very ha costruito attorno all’offerta una serie di servizi pensati per semplificare l’esperienza quotidiana. La compatibilità con hotspot, il roaming europeo incluso con Giga dedicati e la possibilità di ricarica automatica rendono la gestione del piano più comoda e prevedibile. A questo si aggiunge la possibilità di cambiare offerta in qualsiasi momento senza costi di penale, un aspetto che risponde alla richiesta di libertà contrattuale.

Sul fronte della copertura, l’operatore può contare su una rete che raggiunge quasi tutta la popolazione italiana, offrendo continuità di segnale sia in 4G sia in 5G. Tale aspetto è determinante per chi utilizza lo smartphone come principale strumento di connessione, soprattutto fuori casa. Anche l’assistenza dedicata e l’attivazione rapida tramite SPID o CIE contribuiscono a ridurre i tempi di attesa e a migliorare l’esperienza iniziale dell’utente.

Insomma, in un periodo in cui le tariffe tendono a salire, la proposta di Very si posiziona come una delle più aggressive sul mercato, puntando sulla combinazione tra prezzo basso, traffico generoso e stabilità nel tempo. Una strategia che potrebbe spingere altri operatori a rivedere le proprie offerte, alimentando una nuova fase di competizione nel settore low cost.