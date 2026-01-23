Very 9,99 Unlimited, nuova promo per sfidare i rivali

L’operatore telefonico virtuale Very Mobile sembra essere intenzionata a sfidare i suoi rivali. Questa volta lo fa con una nuova proposta davvero eccezionale. Si tratta della nuova offerta nota con il nome di Very 9,99 Unlimited. Come suggerisce anche il nome, con questa offerta sono inclusi ogni mese giga pressoché senza limiti per navigare anche con il 5G Full Speed di Very Mobile.

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Very Mobile spiazza la concorrenza con la promo bomba Very 9,99 Unlimited

Very 9,99 Unlimited è la nuova proposta dell’operatore virtuale Very Mobile. Come già accennato in apertura, si tratta di una nuova proposta davvero eccezionale che darà filo da torcere ai suoi rivali. L’offerta in questione è infatti disponibile all’attivazione soltanto dai nuovi clienti che richiedono la portabilità del proprio numero dai seguenti operatori telefonici.

1Mobile, CMLink, CoopVoce, Daily Telecom Mobile, Digi Mobil, Enegan, Fastweb, Sky Mobile powered by Fastweb, Feder Mobile, Green Telecomunicazioni, Iliad, Intermatica, Lyca Mobile, Noitel, NTmobile, NV Mobile, Optima Mobile, Ovunque Mobile, PLINK, Plintron, PosteMobile, Rabona Mobile, Segnoverde Mobile, Telmekom, Tiscali, Vianova e WithU.

Con Very 9,99 Unlimited gli utenti potranno dunque utilizzare ogni mese giga pressoché illimitati per navigare anche con le nuove reti di quinta generazione dell’operatore virtuale alla massima velocità disponibile. Il bundle dell’offerta mette poi a disposizione anche minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e anche sms illimitati. Tutto questo viene proposto dall’operatore virtuale ad un prezzo estremamente contenuto pari a soli 9,99 euro al mese.

Per questa offerta, l’operatore sta proponendo un costo di attivazione molto basso pari a 0,99 euro. Secondo quanto riportato, la nuova offerta Very 9,99 Unlimited sarà disponibile all’attivazione fino alla giornata del prossimo 29 gennaio 2026. È comunque capitato in passato che l’operatore decidesse di prorogare la durata delle sue offerte più vantaggiose. Staremo a vedere se l’operatore prorogherà anche la disponibilità dell’offerta Very 9,99 Unlimited.