Van Elettrici Volkswagen: più potenti ed ancora più autonomia

I Van Elettrici Volkswagen e-Transporter ed e-Caravelle ricevono un aggiornamento sostanziale che incide direttamente sull’utilizzo quotidiano. Il precedente accumulatore da 64 kWh lascia spazio a una batteria da 70 kWh, capace di portare l’autonomia dichiarata fino a 380 KM nel ciclo WLTP. L’incremento si attesta intorno al 13% e deriva da una gestione più estesa della capacità interna disponibile, senza variazioni nelle dimensioni fisiche del pacco. La base tecnica rimane invariata, mentre l’elettronica consente di sfruttare una porzione maggiore dell’energia immagazzinata. La produzione continua nello stabilimento turco condiviso con Ford, confermando una sinergia industriale ormai strutturata. Questo aggiornamento consente ai veicoli di coprire percorrenze urbane ed extraurbane con maggiore continuità, riducendo le soste dedicate alla ricarica.

Ricarica più rapida, aggiornamenti software e trazione integrale

Oltre all’autonomia cresce l’efficienza nei tempi di rifornimento elettrico. La potenza massima di ricarica resta fissata a 125 kW, mentre la curva di erogazione mantiene tale valore per un intervallo più lungo. Il passaggio dal 10% all’80% di carica richiede 30 minuti, con un risparmio di dieci minuti rispetto alla configurazione precedente. In contesti operativi dinamici, una sosta di dieci minuti consente di recuperare fino a 100 km di autonomia, dato rilevante per consegne rapide e utilizzo urbano intensivo. Parte di questi benefici, soprattutto quelli legati alla gestione della ricarica, risulta disponibile anche per i modelli Volkswagen già immatricolati dotati della batteria da 64 kWh, attraverso un aggiornamento software. L’aumento della capacità complessiva rimane invece legato a componenti hardware specifici.

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Dal 2026 entra in gamma una nuova configurazione 4Motion a trazione integrale. Il sistema utilizza due motori elettrici indipendenti, uno posteriore (già conosciuto) ed uno anteriore, capaci di distribuire la coppia in modo smart tra i due assi. Questa soluzione migliora la motricità su fondi scivolosi, cantieri e percorsi non asfaltati. Le varianti di potenza disponibili raggiungono valori diversi (100 kW, 160 kW e 210 kW) così da dare più scelta possibile. I listini indicano un prezzo di partenza vicino ai 60.000 euro per il modello Volkswagen e-Transporter con batteria aggiornata, mentre la versione integrale si avvicina ai 65.000 euro. Per la Volkswagen e-Caravelle la differenza tra trazione posteriore e integrale si colloca intorno ai 6.000 euro, mantenendo un posizionamento coerente con i contenuti tecnici proposti.