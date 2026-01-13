Unieuro: le offerte tecnologiche più incredibili di gennaio

Unieuro propone una selezione di offerte che catturano l’attenzione. Si possono trovare proposte capaci di far brillare gli occhi: dai dispositivi più potenti e raffinati ai gadget utili per esprimere talento e intrattenimento. La sensazione di scoprire una promozione imperdibile è come ritrovarsi immersi in un’avventura epica, simile a quelle de La storia Fantastica, il film cult che ha conquistato generazioni e che adesso finalmente può essere visto come si deve su una mega TV, permettendo di vivere ogni peripezia dei protagonisti in grande stile.

Non mancano da Unieuro le soluzioni per chi vuole dare spazio alla tecnologia per gioco e lavoro, senza rinunciare a design e qualità. L’entusiasmo cresce esplorando gli scaffali di Unieuro, dove ogni prodotto è pensato per offrire esperienza e divertimento, dalle console più amate agli accessori che migliorano la fruizione di tablet e smartphone. La varietà di offerte invita a esplorare, provare e magari sorprendersi con un acquisto che trasforma un momento in un’occasione speciale.

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Le tante proposte imperdibili

Nel volantino super speciale di Unieuro spicca l’Apple iPad 11” Wi-Fi 128GB Argento, che conquista per versatilità a 349 euro. L’Apple iPhone 17 256GB Nero esprime poi potenza e stile a 929 euro. Per completare l’esperienza digitale arrivano l’Apple Alimentatore USB-C 20W a 25 euro ed anche l’Apple Pencil USB-C a 85 euro, perfetti per dare forma a idee e progetti. L’Apple Watch Series 11 GPS a 419 euro aggiunge un tocco di tecnologia indossabile che unisce funzionalità e eleganza.

Gli amanti del gioco troveranno inoltre irresistibili la Sony PlayStation 5 1 TB Wi-Fi a 549,90 euro e la Nintendo Switch 2 con Mario Kart World a 489,90 euro, pronte a rendere ogni partita un’avventura appassionante. La cura personale e della casa non è trascurata con il Dyson Airwrap i.d. Amber Silk Lisci e Mossi a 499 euro e il Dyson Aspirapolvere V8 Advance a 279 euro, che combinano potenza e stile. Infine, il Samsung Galaxy Tab A9+ a 169,99 euro rappresenta la soluzione ideale per intrattenimento digitale e praticità, regalando momenti di svago in ogni angolo della casa.