Unieuro: il Black Friday regala sorrisi e sorprese tech in offerta

Quest’anno lo store propone offerte che soddisfano ogni tipo di gamer, dai neofiti agli esperti, con sconti su console, controller, giochi e accessori pensati per offrirti esperienze immersive e divertenti. Che tu voglia esplorare mondi digitali senza limiti, immergerti nella realtà virtuale o semplicemente ampliare la tua collezione di titoli Nintendo, Unieuro ha pensato a tutto. Le promozioni sono studiate per garantire il massimo valore, consentendoti di ottenere prodotti di ultima generazione a prezzi competitivi. In un periodo in cui la domanda è alta e le scorte possono finire rapidamente, approfittare subito delle offerte è essenziale. Non solo le console più richieste sono disponibili a prezzi convenienti, ma anche gli accessori più innovativi e i giochi più amati ti aspettano per completare la tua esperienza di gioco. Con Unieuro Black Friday, puoi rendere la tua postazione più potente, tutto con un investimento contenuto rispetto al prezzo di listino.

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Offerte da non perdere se si vuole il top da Unieuro

Tra le promozioni più interessanti c’è la Sony PlayStation 5 Digital Edition 825 GB Wi-Fi a 349 euro, perfetta se vuoi entrare subito nel mondo digitale. Per accompagnarla puoi scegliere il Sony Controller wireless DualSense V2 a 54,99 euro, che garantisce precisione e comfort. Se preferisci più memoria, la Sony PlayStation 5 1 TB Wi-Fi Nero è disponibile a 449 euro. Per gli amanti di Nintendo, Leggende Pokémon: Z-A Nintendo Switch si trova a 58,99 euro, mentre Just Dance 2026 per Nintendo Switch costa 29,99 euro, ideale per sessioni divertenti tra amici.

Tra gli accessori, la Nintendo 10015104 custodia per console portatile Custodia rigida Nero è solo da Unieuro a 24,99 euro, mentre i Nintendo Joy-Con 2 Nero, Blu, Rosso Bluetooth Joystick Analogico/Digitale Nintendo Switch 2 costano 89,99 euro. Chi vuole esplorare la realtà virtuale può scegliere i Sony PlayStation VR2 Occhiali immersivi FPV a 399,90 euro. Chi cerca il massimo della libertà può affidarsi al Sony Playstation Portal Remote-Player Lettore remoto da Unieuro a 199,99 euro.