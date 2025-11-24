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Unieuro Black Friday: sul tech volano sconti e ribassi strabilianti

Vivi il Black Friday con Unieuro e scopri offerte raffinate su laptop, smartphone e accessori di qualità superiore

scritto da Rossella Vitale 0 commenti 1 Minuti lettura
Unieuro Black Friday: sul tech volano sconti e ribassi strabilianti

Unieuro ti fa girare la testa! Non parliamo qui solo di tecnologia, c’è anche il lato domestico che ti coccola, aspirapolveri intelligenti e macchine da caffè che ti fanno sentire un vero barista professionista, tutto senza alzarti dal divano. È un mix esplosivo di entusiasmo, risparmio e puro divertimento. Ti ritroverai a ridere da solo davanti allo schermo, a condividere screenshot con gli amici e a pianificare come organizzare il carrello prima che le offerte spariscano. Il Black Friday di Unieuro è più di uno shopping: è una piccola avventura, un viaggio nella tecnologia e nel comfort, un’esperienza che ti fa venire voglia di cliccare senza sosta e di aggiungere tutto al carrello.

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Le offerte di Unieuro sono tutte da non farsi scappare

Da Unieuro arrivano occasioni che fanno girare la testa: se ami la musica ovunque, le AirPods 4 con custodia di ricarica USB-C (quarta generazione 2024) a 109 euro sono perfette per te. Il divertimento non si ferma con il Sony Controller wireless DualSense V2 a 54,99 euro, indispensabile per le tue sessioni di gaming. Gli smartphone non possono mancare: il Samsung Galaxy A26 5G a 229,90 euro e il pratico Samsung Galaxy A16 a 119,99 euro ti permettono di restare sempre connesso. Se vuoi dare poi una svolta alla tua colazione, la Caffè Borbone Bluemoon Automatica/Manuale Macchina per caffè a cialde 0,9 L a 69,99 euro ti farà sentire un vero barista.

Per chi sogna un laptop potente e sottile, l’Apple MacBook Air 13” a 849 euro è l’occasione perfetta. La pulizia diventa inoltre un gioco grazie alla Dyson Aspirapolvere V15 Detect Fluffy a 449 euro, mentre ricaricare i tuoi dispositivi è facilissimo con l’Apple Alimentatore USB‑C da 20W a 25 euro. Ogni offerta di Unieuro è pensata per farti sorridere, soddisfare i tuoi desideri e rendere il tuo Black Friday indimenticabile. Da Unieuro puoi trovare tutto quello che serve per la tua vita digitale, dal divertimento alla produttività, senza rinunciare al risparmio.

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