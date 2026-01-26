Una nuova tecnologia vola con SpaceX per proteggere i satelliti dai detriti

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L’orbita terrestre è diventata un ambiente sempre più affollato e ostile. Migliaia di satelliti convivono con una nube crescente di frammenti metallici. Parliamo di residui di vecchie missioni e microdetriti che viaggiano a velocità estreme. In questo contesto prende forma una nuova soluzione tecnologica che punta a cambiare le regole del gioco. Atomic-6, azienda specializzata in materiali avanzati, ha sviluppato un sistema di protezione chiamato Space Armor. Ovvero una soluzione progettata per resistere agli impatti senza compromettere peso e prestazioni dei veicoli spaziali.

Dopo anni di sperimentazioni in laboratorio, la tecnologia è pronta per affrontare il test più impegnativo, lo spazio reale. Il primo test operativo avverrà grazie a SpaceX, che lancerà il satellite Starburst-1 della società Portal Space Systems nell’ambito della missione Transporter-18, prevista per ottobre 2026. Non si tratta di un semplice volo dimostrativo, l’obiettivo è quello di osservare il comportamento del materiale in condizioni estreme.

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Le piastrelle di Space Armor hanno una struttura modulare a forma esagonale e uno spessore ridotto, pensato per essere installato solo nelle aree più vulnerabili dei satelliti. Tale soluzione permette di limitare l’aumento di massa, un fattore critico per le manovre orbitali e per la durata operativa delle missioni.

SpaceX sperimenta una nuova armatura orbitale contro i detriti spaziali

La nuova armatura introduce un approccio diverso rispetto ai tradizionali scudi Whipple, utilizzati da decenni per frammentare i detriti in arrivo. Space Armor lavora invece sull’assorbimento dell’energia dell’impatto, contenendo il danno e riducendo il rischio che le schegge raggiungano i componenti interni. I test condotti nelle strutture di ricerca statunitensi hanno simulato collisioni a oltre 7km/s, dimostrando una capacità di resistenza superiore alle soluzioni convenzionali.

Il satellite Starburst-1 offrirà un’occasione unica per raccogliere dati reali. La missione prevede un anno di operazioni in orbita sole-sincrona, con frequenti cambi di traiettoria e manovre dinamiche. Tutto ciò permetterà di valutare non solo la robustezza del materiale, ma anche la sua affidabilità nel lungo periodo. In contemporanea, stanno emergendo nuovi strumenti per monitorare gli impatti. Ne sono un esempio i sensori ispirati alle “scatole nere” dell’aviazione, capaci di registrare collisioni e parametri ambientali.

L’integrazione di queste tecnologie potrebbe segnare una svolta per l’industria spaziale. Satelliti più protetti significano missioni più lunghe, minori costi di sostituzione e una riduzione del rischio di generare nuovi detriti. Insomma, per SpaceX e per l’intero settore, questa armatura rappresenta un tassello importante verso un utilizzo più sostenibile dell’orbita terrestre. Un settore in cui sicurezza e innovazione dovranno procedere di pari passo.