Un robot che entra dove l’uomo non può arrivare

Tra le innovazioni più sorprendenti presentate al CES 2026 di Las Vegas, il robot antincendio sviluppato dalla Hong Kong Polytechnic University ha conquistato pubblico e addetti ai lavori. Il suo successo è stato tale che è diventato un simbolo concreto di come la robotica possa supportare la sicurezza umana in situazione estremi. Il corpo è stato progettato per operare in ambienti saturi di fumo, calore e scarsa visibilità. Tutti contesti in cui l’intervento umano risulta altamente rischioso o addirittura impossibile.

Il progetto ha ricevuto numerosi riconoscimenti agli Innovation Awards, incluso il prestigioso Best of Innovation nella categoria dedicata alla sicurezza, confermando il valore tecnologico della soluzione. A renderlo unico è la sua capacità di “vedere” dove telecamere e sensori ottici tradizionali falliscono completamente. Al posto della visione artificiale classica, il sistema utilizza radar a onde millimetriche combinati con avanzate tecniche di mappatura e localizzazione simultanea.

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Ciò gli consente di orientarsi con precisione anche in edifici chiusi e i qualsiasi ambiente in cui il segnale GPS è assente e la visibilità è pari a zero. Grazie a questa tecnologia, la macchina riesce a muoversi in autonomia, evitando ostacoli, identificando il focolaio e avvicinandosi alle fiamme senza mettere in pericolo i soccorritori. È però concessa anche una modalità di controllo da remoto.

Il robot intelligente che decide come spegnere l’incendio

Oltre alla capacità di navigazione, il suo vero punto di forza è l’AI integrata, che lo trasforma in un sistema decisionale autonomo. Algoritmi di deep learning analizzano in tempo reale l’ambiente e identificano la tipologia dell’incendio. Riescono persino a distinguere tra materiali solidi, liquidi infiammabili o incendi di origine elettrica. In base a queste informazioni, il robot seleziona automaticamente l’agente estinguente più adatto, ottimizzando l’intervento e riducendo il rischio di errori.

Sensori avanzati monitorano costantemente temperatura, intensità delle fiamme e condizioni ambientali, inviando dati continui ai centri di comando. Tutto ciò permette alle squadre di emergenza di avere una visione aggiornata della situazione senza doversi esporre direttamente al pericolo.

Tale progetto nasce dalla collaborazione tra ricerca universitaria e startup tecnologiche. Una partnership questa che dimostra come l’innovazione accademica possa tradursi in soluzioni concrete per il mondo reale. Insomma, in un contesto mondiale in cui incendi urbani, industriali e ambientali sono sempre più frequenti, l’impiego di una soluzione simile capace di intervenire per primo può fare la differenza tra il contenimento di un disastro e una tragedia annunciata.