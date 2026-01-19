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TURBO 400 di CoopVoce: 400 GB e 1000 SMS a 9,90 €

scritto da Margherita Zichella 0 commenti 1 Minuti lettura
CoopVoce TURBO 400 offre 400 GB in 5G, minuti illimitati e 1000 SMS a 9,90 € al mese, senza sorprese o vincoli.
Se vuoi un’idea chiara di cosa significhi avere tutto senza sorprese, CoopVoce con TURBO 400 non ti lascia spazio a dubbi. A 9,90 € al mese, con attivazione e primo mese inclusi, il pacchetto si presenta subito come un’offerta solida e trasparente: 400 Giga in 5G, minuti illimitati e 1000 SMS, senza costi nascosti e senza vincoli che ti tengono legato. Non è una promessa vaga, ma un impegno concreto: CoopVoce garantisce lo stesso prezzo per sempre, un dettaglio che fa la differenza se odi le sorprese in bolletta.

TURBO 400 porta 400 GB in 5G e minuti illimitati

La scelta del numero è completamente tua. Vuoi mantenere quello attuale? Fatto. Preferisci un numero nuovo? Nessun problema. Stessa libertà quando si tratta di SIM fisica o eSIM: la seconda ti permette di gestire tutto online, senza recarti in negozio e senza costi aggiuntivi per la spedizione. La comodità si sente anche nei dettagli: la SIM arriva a casa oppure la ritiri in uno dei 900 punti vendita Coop sparsi per il Paese, sempre con attivazione gratuita. Insomma, CoopVoce ha pensato a tutto, rendendo l’esperienza il più semplice e veloce possibile. TURBO 400 non è solo numeri sulla carta. I 400 Giga disponibili in 5G si traducono in streaming, videoconferenze, gaming e navigazione senza limiti, mentre minuti illimitati e 1000 SMS ti permettono di restare sempre connesso senza contare. Se viaggi in Europa o nel Regno Unito, i Giga funzionano come se fossi in Italia per i primi 30 giorni di ogni viaggio, eliminando il fastidio di costi aggiuntivi o pacchetti roaming complicati. Anche la gestione della ricarica è studiata per non pensare più a scadenze o dimenticanze: il rinnovo è automatico ogni mese, così non rischi mai di rimanere senza credito. Il tutto poggia su una rete solida: 5G, servizio VoLTE per chiamate in alta definizione, possibilità di usare lo smartphone come hotspot e controllo remoto dei tuoi dispositivi smart. E se serve supporto, CoopVoce non lascia mai soli i suoi utenti: chat, app e assistenza telefonica sono disponibili 24 ore su 24, sette giorni su sette. TURBO 400 non è solo un’offerta mobile, è un pacchetto pensato per chi vuole navigare, chiamare e restare connesso con la massima libertà, senza sorprese e senza compromessi, sempre con la tranquillità di un operatore che mantiene ciò che promette.