TSMC riprende le attività dopo il potente terremoto

La sera del 27 dicembre, Taiwan è stata scossa da un terremoto di magnitudo 7.0. L’epicentro, a 32,3 km a est del municipio di Yilan e a 72,8 km di profondità, ha fatto tremare edifici e strade. Tra le strutture più monitorate c’era il colosso dei semiconduttori TSMC, con i suoi impianti nel distretto di Hsinchu. Nonostante la violenza della scossa, però, i sistemi di sicurezza hanno funzionato come previsto. In tal modo, è stato possibile evitare danni significativi agli edifici e proteggendo il personale. Alcuni stabilimenti, situati nel parco scientifico, hanno raggiunto la soglia di allerta. I lavoratori sono stati evacuati con calma e procedure rigorose, prima di poter tornare rapidamente alle postazioni.

TSMC resiste al recente terremoto: ecco i dettagli

In una recente dichiarazione, l’azienda ha confermato che la sua priorità resta sempre la sicurezza del suo personale. Inoltre, TSMC ha ribadito che i suoi sistemi hanno risposto nel modo corretto. Scenario che ha permesso di riprendere tutte le attività senza particolari interruzioni. La gestione dell’emergenza conferma l’efficacia dei protocolli già testati in passato. Durante il terremoto del 3 aprile 2024 (magnitudo 7.2), infatti, TSMC era riuscita a riattivare oltre il 70% degli impianti entro sole dieci ore. Ciò senza danni ai sistemi EUV né perdite ingenti.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google Google News Telegram

Per Taiwan, principale hub globale della produzione di chip, la continuità produttiva non è solo un vantaggio economico, ma una questione di rilevanza internazionale. Il recente evento ha messo alla prova non solo le infrastrutture, ma anche la capacità dell’industria di reagire rapidamente a un’emergenza naturale. La risposta di TSMC, tra evacuazioni organizzate e ritorno veloce alla normalità, offre un esempio di resilienza che potrebbe diventare un modello per altri settori. Mentre le autorità locali continuano a monitorare la situazione nelle zone colpite, il terremoto ricorda quanto la preparazione e la tecnologia siano fondamentali per ridurre rischi e danni in un Paese soggetto a frequenti eventi sismici.