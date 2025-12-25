Truffe con QR code: un gesto banale apre la porta ai raggiri online

Il QR code è entrato nella quotidianità senza fare rumore. Menu al ristorante, parcheggi, bollette, pagamenti rapidi, accesso a servizi pubblici. Proprio questa familiarità lo ha reso uno strumento ideale anche per nuove forme di truffa digitale, spesso sottovalutate perché non richiedono link sospetti né messaggi evidenti. Basta una scansione per finire su un sito costruito ad arte.

Come nasce la truffa del QR code

Il meccanismo è semplice. Un QR code fraudolento viene applicato sopra uno legittimo oppure posizionato in luoghi ad alta frequentazione. La scansione rimanda a una pagina che imita grafiche e testi di servizi noti: banche, piattaforme di pagamento, operatori energetici, enti pubblici.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google Google News Telegram

Da lì parte la richiesta di accesso all’account, di conferma di un pagamento o di aggiornamento dei dati. In alcuni casi viene proposto il download di un’app o di un aggiornamento falso, aprendo la strada a furti di credenziali o installazioni indesiderate.

Perché è una minaccia difficile da riconoscere

A differenza delle email o degli SMS truffa, il QR code non mostra l’indirizzo web prima della scansione. Questo elimina uno dei principali campanelli d’allarme a cui molti si affidano. Inoltre, il contesto fisico aumenta la fiducia: un adesivo su un parchimetro o su un tavolo sembra automaticamente affidabile.

La velocità gioca un ruolo chiave. La scansione è un gesto rapido, spesso fatto senza riflettere, soprattutto quando serve per completare un’azione immediata come pagare o accedere a un servizio.

Dove queste truffe sono più diffuse

I casi più frequenti riguardano i parcheggi, i ristoranti e le colonnine di ricarica. Anche eventi pubblici e mezzi di trasporto sono contesti ideali, perché il flusso di persone riduce la probabilità che qualcuno noti l’inganno.

In ambito domestico, le false comunicazioni con QR code stampati su lettere o avvisi simulano bollette o notifiche urgenti, spingendo alla scansione per “verificare” una situazione anomala.

Precauzioni concrete da adottare

Prima di procedere, è utile osservare il QR code: adesivi sovrapposti, materiali rovinati o applicazioni recenti sono segnali da non ignorare. Le app di scansione più moderne mostrano l’URL completo prima di aprirlo, offrendo un momento di verifica.

Evitare l’inserimento di dati sensibili su pagine aperte tramite QR è una regola fondamentale. L’uso dell’autenticazionea più fattori limita i danni anche in caso di errore. Quando possibile, meglio accedere ai servizi digitando manualmente l’indirizzo ufficiale o usando l’app originale.