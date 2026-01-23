Truffa su WhatsApp inizia con il messaggio di un ”avvocato francese”

Una nuova truffa è sbarcata su WhatsApp e sta mandando nel panico centinaia di utenti. Non è una novità che ‎WhatsApp si presti controvoglia come veicolo di diffusione di frodi di questo tipo, eppure con il tempo queste truffe diventano sempre più pericolose.

Spesso i saper criminali utilizzano account di contatti stretti, che a loro volta sono già stati frodati, per diffondere in modo più diretto le proprie truffe. Uno dei metodi per fare attecchire quanto più possibile ai loro frodi, e quello di sfruttare dunque la fiducia degli utenti nei confronti dei propri contatti, oppure nei confronti di individui ritenuti sicuri, come ad esempio la truffa dei funzionari di polizia, oppure quella che sta circolando in questo momento.

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Tutto ciò che c’è da sapere sulla truffa del finto avvocato francese

La truffa che si sta diffondendo in questi giorni su WhatsApp, sfrutta il nome di un presunto “avvocato francese”. Lo schema della frode è sempre lo stesso, eppure riuscito a ingannare diversi utenti.

La truffa inizia con un messaggio inviato da un numero estero, che si presenta come un avvocato francese con lo scopo di contattare l’utente in quanto il risultato beneficiario di una donazione lasciata da un cittadino francese appena deceduto. Dopo un primo contatto abbastanza tranquillo, alla vittima verranno richieste informazioni personali, ma anche documenti e in alcuni casi anche il pagamento di alcune spese o tasse necessarie per riuscire a sbloccare la presunta donazione.

In ogni caso, anche se non si arriva all’invio di denaro vero e proprio, tramite le informazioni che sono state inviate ai cybercriminali, essi sono in grado di sottrarre denaro alle povere vittime. In caso di ricezione di questi messaggi sospetti è importante non rispondere e soprattutto non cliccare su eventuali link in allegato. Inoltre sarebbe consigliabile segnalare il numero come spam direttamente a WhatsApp.