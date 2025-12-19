Truffa di Natale frega gli utenti: così hanno perso tanti soldi

È capitato anche questa volta a tanti utenti di ritrovarsi di fronte ad un messaggio apparentemente proveniente da una fonte attendibile, per poi capire invece che era una truffa. In molti però ci sono arrivati troppo tardi, quando ormai il guaio era fatto. Fate molta attenzione ai messaggi che sembrano provenire dai corrieri, in quanto potrebbero essere delle vere e proprie truffe phishing.

La truffa potrebbe essere anche nella vostra email, ecco il messaggio da identificare subito

Il messaggio è scritto proprio qui in basso chiaro e tondo, proprio come se fosse un vero avviso da parte del celebre corriere Bartolini. Bisogna però essere ragionevoli e capire che si tratta di una truffa che vuole solo far credere alle persone che un pacco sia in attesa di essere consegnato presso il loro domicilio. Come si può vedere nel testo, ci sono diverse inesattezze rispetto ai messaggi originali che il corriere inoltra ai suoi clienti. Ecco lil testo completo:

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“BRT Corriere Espresso

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