Truffa del “Codice Temporaneo” su smartphone come funziona davvero e come evitarla

Tra gli schemi più insidiosi circolati negli ultimi mesi spicca la cosiddetta truffa del codice temporaneo, un raggiro che sfrutta la fretta con cui spesso si gestiscono notifiche e messaggi. Non riguarda un’app o un sistema operativo specifico: può colpire Android, iOS e qualsiasi servizio che utilizza codici monouso per confermare l’identità. Gli attaccanti fanno leva su dinamiche molto semplici, spesso legate allo smarrimento del telefono o alla richiesta urgente di verificare un accesso. Il bersaglio riceve un SMS con un codice vero, generato da un servizio legittimo come WhatsApp, Google, Amazon o altri portali. Poco dopo arriva un messaggio da un numero che si finge assistenza e chiede di comunicare quel codice, sostenendo di dover verificare un blocco di sicurezza.

Il punto chiave è che il codice arriva davvero dal servizio reale, quindi a un occhio distratto la richiesta può sembrare autentica. In realtà il gruppo dietro alla truffa sta tentando di entrare nell’account e attende solo quel dato per completare l’accesso.

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Segnali che indicano il tentativo di attacco

Alcuni dettagli tradiscono subito la natura fraudolenta della richiesta. Il mittente del messaggio non proviene mai dai canali ufficiali dei servizi coinvolti. I toni sono spesso allarmanti, costruiti per generare urgenza e per far abbassare la soglia di attenzione. Altri elementi sospetti includono richieste di confermare più codici consecutivi, inviti a cliccare su link abbreviati o indicazioni di rispondere rapidamente. In molti casi viene citato un presunto tentativo di accesso da un altro dispositivo, espediente usato per dare credibilità al raggiro. L’obiettivo è ottenere il codice prima che scada, così da prendere il controllo dell’account e modificare password o impostazioni di recupero.

Strategie semplici per difendersi

Per quanto riguarda la prevenzione, bastano alcune accortezze per bloccare il raggiro sul nascere. I servizi legittimi non chiedono mai l’invio manuale di un codice temporaneo tramite SMS o chat. Un codice non va comunicato a nessuno, nemmeno a contatti che sembrano affidabili. In caso di dubbi è sempre meglio aprire direttamente l’app o il sito ufficiale e controllare se esistono realmente notifiche di sicurezza. L’abilitazione di opzioni come il blocco con PIN aggiuntivo, l’autenticazione su due livelli o il controllo dei dispositivi collegati riduce drasticamente la possibilità di accessi non autorizzati. Anche la verifica periodica delle sessioni aperte aiuta a intercettare tempestivamente attività sospette.