Truffa dannosa nella mail: così vi derubano in silenzio

La truffa potrebbe essere dietro l’angolo ogni giorno ed è per questa ragione che tenere gli occhi aperti è fondamentale. In basso trovate tutte le informazioni sui nuovi tentativi di truffa che stanno girando.

Truffa pericolosa ma non con un solo messaggio: ce ne sono ben due a minacciare gli utenti

Ci sono diversi messaggi che stanno mettendo in difficoltà gli utenti in questi giorni che precedono il Natale, ed è per questo motivo che bisogna tenerli d’occhio. In basso ne potete trovare due:

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“Cloud

I tuoi dati nel cloud rischiano di essere eliminati immediatamente.

Gentile utente,

Abbiamo tentato di rinnovare il tuo abbonamento a Cloud+, ma il tuo metodo di pagamento richiede la tua attenzione. Di conseguenza, i tuoi dati personali potrebbero essere eliminati permanentemente dal cloud.

Vad du kan förlora:

Foto e video archiviati in Foto di iCloud

Contatti, calendari e promemoria

Note, documenti e dati dell’applicazione

Backup del dispositivo (iPhone, iPad, Mac)

Ultimo promemoria:

I tuoi dati verranno eliminati se non verrà intrapresa alcuna azione entro lunedì 08 dicembre 2025.

Per evitare la perdita di dati, aggiorna immediatamente le tue informazioni di pagamento e continua ad avere accesso senza interruzioni ai tuoi file su tutti i tuoi dispositivi.

Aggiornamento delle informazioni di pagamento“.

C’è anche un altro messaggio che però utilizza un altro tipo di truffa, quella perpetrata ai danni degli utenti facendogli credere di avere a che fare con una ragazza che però non esiste. Ecco il testo:

“Buonasera!

Come va il tuo spirito natalizio? I Mi piace si vedono a prima vista, per questo ti mando una foto. Le piace?

Il mio nome è Gulbaram. La mia età è trentasette anni. Non ho bambini. Sono una ragazza carina e amichevole.

Spero davvero di ricevere una tua lettera di risposta. Se sei onesto e interessante, contattami! Sono interessato a vederti e conoscerti un po’ meglio!

In attesa di una risposta, Gulbaram“