Toyota riaccende l’interesse per la MR2

Il nome Toyota MR2 torna a circolare con insistenza. Questo grazie a una mossa che ha sorpreso molti appassionati. Il costruttore giapponese ha infatti registrato due nuovi marchi, GR MR2 e GR MR-S. Riaccendendo le speranze di chi aspetta da anni il ritorno della storica sportiva a motore centrale. Le registrazioni sono avvenute tra il 25 e il 27 novembre 2025. Coinvolgendo gli uffici brevetti giapponese e australiano.

La divisione Gazoo Racing, diventata marchio autonomo, continua ad ampliare il proprio catalogo. E potrebbe presto includere un modello capace di raccogliere l’eredità della MR2, uscita di produzione nel 2007. L’espansione della linea GR appare infatti costante. Con modelli come GR Yaris, GR Corolla e la sempre più attesa GR Celica. A breve debutterà inoltre la supercar GR GT, destinata a diventare il nuovo riferimento sportivo della casa. In questo contesto, l’ipotesi di una sportiva compatta e leggera con il motore in posizione centrale diventa inevitabile. Toyota non ha però confermato nulla. Mantenendo un rigoroso silenzio sui possibili sviluppi futuri.

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Tra concept, prototipi e indiscrezioni: cosa aspettarsi davvero dalla MR2

Il quadro diventa ancora più interessante considerando alcuni segnali precedenti. Nel 2023 Toyota aveva esposto il concept elettrico FT-Se al Japan Mobility Show. Le sue proporzioni avevano ricordato immediatamente la MR2. Facendo nascere dubbi e speranze in parti uguali. In seguito si era parlato anche di un possibile ritorno a motorizzazioni endotermiche. Una ipotesi ripresa nuovamente nel 2025 con la presentazione della GR Yaris M. Prototipo dotato di un motore turbo centrale da due litri. Quel progetto aveva fatto pensare alla nascita di una nuova piattaforma per sportive compatte.

Le indiscrezioni più recenti, provenienti dal Giappone, suggeriscono che la futura GR Celica possa adottare un motore centrale. La registrazione dei nomi GR MR2 e GR MR-S sembra però indicare l’intenzione di mantenere i due modelli distinti. Le tempistiche restano incerte e i primi rumor parlano di un’eventuale presentazione tra il 2027 e il 2028. Sono però soltanto possibilità, non sostenute da dichiarazioni ufficiali. Il futuro della MR2 dipende quindi dalle scelte strategiche di Toyota. Sempre più attenta a bilanciare sportività, innovazione e sostenibilità industriale. Gli appassionati possono soltanto attendere nuovi indizi, sperando che la storica due posti torni davvero a far parte della gamma GR.