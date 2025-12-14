Tomb Raider: Legacy of Atlantis, Lara Croft rivive in un modo del tutto nuovo

L’evento The Game Awards 2025 non ha tradito le aspettative degli appassionati che attendevano il ritorno di Lara Croft. Il team di Crystal Dynamics e il publisher Amazon Game Studios hanno sorpreso tutti con un importante annuncio a tema Tomb Rider.

L’iconico franchise tornerà su PC e console con Tomb Raider: Legacy of Atlantis, un titolo che raccoglie una importante eredità. Il progetto nasce come una reinterpretazione in chiave moderna del primo capitolo della saga che, nel 1996 ha fatto innamorare i videogiocatori delle avventure di Lara Croft.

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Il team di Crystal Dynamics ha unito le forze con lo studio Flying Wild Hog per creare un prodotto che andasse oltre il semplice remake. Gli sviluppatori hanno voluto trasformare un titolo che ha riscritto la storia dei videogiochi, sfruttando le possibilità offerte dalle macchine da gaming moderne.

Tomb Raider: Legacy of Atlantis reinterpreta in chiave moderna la primissima avventura di Lara Croft che ha lanciato l’eroina e il franchise

Oltre ad una rinnovata veste grafica, i cambiamenti più importanti riguardano il gameplay che ora incontra quelle che sono le necessità dei videogiocatori. Tuttavia, l’obiettivo più importante è stato quello di non snaturare il titolo originale, permettendo agli utenti di vivere le stesse emozioni e sensazioni provate negli anni ’90.

L’esplorazione e gli enigmi ambientali, gli scontri con le doppie pistole con evoluzioni acrobatiche saranno alcuni dei capisaldi di Tomb Raider: Legacy of Atlantis. Tali aspetti hanno reso celebre Lara Croft e le sue peripezie in giro per il mondo.

Come nel capostipite della saga, i giocatori saranno chiarati ad esplorare location esotiche per recuperare i frammenti dello Scion, un antico manufatto dai poteri misteriosi. Il level design è stato rivisto per consentire una maggiore fluidità dell’intera esperienza di gioco, così come il ritmo della narrazione e i controlli. In questo modo, sarà possibile far entusiasmare i giocatori che si avvicinano per la prima volta al mondo di Tomb Rider.

Il debutto di Tomb Raider: Legacy of Atlantis è atteso per il 2026 ma non è ancora stata condivisa una data di uscita definitiva.