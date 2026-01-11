TIM sfida i rivali, ecco le nuove offerte shock

L’operatore telefonico italiano TIM ha aggiornato le sue offerte dedicate alla portabilità. In particolare, l’operatore ha aggiornato le offerte operator attack e le sta proponendo a dei prezzi estremamente convenienti. Si parte infatti da soli 5,99 euro al mese. Vediamo qui di seguito alcune delle proposte più interessanti.

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TIM sfida i suoi rivali, arrivano le nuove offerte mobile operator attack

È stato da poco aggiornato il catalogo di offerte mobile dell’operatore telefonico italiano TIM. Come già accennato in apertura, sono state aggiornate le offerte operator attack, quindi quelle disponibili all’attivazione da chi richiede la portabilità dai seguenti operatori telefonici:

PosteMobile, CoopVoce, Rabona Mobile, BT Enia Mobile, BT Italia Full MVNO, China Mobile (CMLink), Daily Telecom, Digi Mobil, Elite Mobile (Elimobile), Enegan, Europe Energy, Feder Mobile, Green ICN, Intermatica, Italia Power, Lyca Mobile, NTmobile, NV Mobile, Optima Italia, Ovunque, Plink, Plintron Italia Full, Spusu, 1Mobile, Welcome Full (Vianova), Withu Italia, Wings Mobile.

Queste offerte sono al momento disponibili sul sito ufficiale dell’operatore. Tra queste, c’è l’offerta nota con il nome di TIM Power Iron. Quest’ultima, in particolare, arriva ad includere ogni mese un bundle comprendente fino a 200 giga di traffico dati. Questi sono validi per navigare anche con le nuove reti di quinta generazione. Il bundle dell’offerta comprende poi ogni mese minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e fino a 200 sms verso tutti i numeri. In questo caso, gli utenti dovranno sostenere un costo pari a 6,99 euro al mese per il rinnovo.

C’è poi a disposizione degli utenti anche l’offerta TIM Power Supreme Easy. In questo caso, gli utenti potranno utilizzare ogni mese un bundle comprendente fino a 250 giga di traffico dati. Sono poi sempre compresi minuti illimitati verso tutti i numeri e fino a 200 sms. In questo caso è previsto un costo di 7,99 euro al mese.