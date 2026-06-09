TIM Power Supreme Orange e Red: 250 Giga in 5G a 7,99 euro

Due nuove offerte operator attack si preparano a fare il loro ingresso nei negozi TIM, e si chiamano TIM Power Supreme Orange e TIM Power Supreme Red. Entrambe avranno lo stesso prezzo, 7,99 euro al mese, ma si rivolgono a platee diverse di clienti in arrivo dalla concorrenza. Il debutto è fissato per domani, 5 Giugno 2026, e riguarda chi decide di portare il proprio numero verso TIM passando da altri operatori.

Nel dettaglio, le due proposte sono pensate per i nuovi clienti di rete mobile che chiedono la portabilità del numero arrivando da WindTre, Very Mobile, Fastweb, Vodafone e ho. Mobile. La logica è semplice: a seconda dell’operatore di provenienza cambia l’offerta attivabile nei negozi aderenti.

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Cosa includono TIM Power Supreme Orange e Red

Le due offerte ricalcano da vicino le attuali TIM Steel New GPro, dedicata a chi proviene da WindTre e Very Mobile, e TIM Power Supreme V, riservata invece a chi arriva da Fastweb, Vodafone e ho. Mobile. La differenza più interessante riguarda l’attivazione: mentre quelle vecchie venivano proposte soltanto tramite codici coupon interni, le nuove TIM Power Supreme Orange e TIM Power Supreme Red potranno essere attivate dai negozianti senza alcun gettone interno. Le precedenti, comunque, restano disponibili tramite codici.

Una piccola precisazione sugli SMS: TIM Steel New GPro prevedeva messaggi illimitati, mentre la nuova versione Orange ne include 200. Ecco i contenuti nel dettaglio. TIM Power Supreme Orange offre ogni mese minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, 200 SMS verso tutti i numeri nazionali e 100 Giga di traffico internet mobile fino in 5G, al costo di 7,99 euro al mese. Questa è attivabile da chi proviene da WindTre e Very Mobile.

TIM Power Supreme Red, invece, mette sul piatto sempre minuti illimitati, 200 SMS verso tutti i numeri nazionali e ben 250 Giga di traffico internet fino in 5G, allo stesso prezzo di 7,99 euro al mese. Questa è dedicata a chi arriva da Fastweb, Vodafone e ho. Mobile.

Il costo dei rinnovi può essere addebitato sul credito residuo, ma resta possibile attivare in qualsiasi momento TIM Ricarica Automatica. Da segnalare anche il costo di attivazione di 6,99 euro, previsto dal 23 Febbraio 2025 per tutte le offerte operator attack nei negozi. A questo si aggiungono il primo mese anticipato e il costo della nuova SIM ricaricabile, pari a 10 euro, salvo promozioni locali. Attenzione poi ai Giga: quelli indicati potrebbero essere composti da una parte inclusa di base e da una parte bonus erogata entro 5 giorni dall’attivazione. Capita che ci siano dei ritardi nell’attivazione dei Giga aggiuntivi: in quei casi conviene contattare direttamente l’operatore.

5G, TIM Unica Power e gli altri dettagli da conoscere

Sul fronte velocità, dal 9 Giugno 2024 il 5G di TIM si divide in due profili. Il “5G Ultra” arriva fino a 2 Gbps in download e 300 Mbps in upload con priorità di accesso. Il profilo base “5G”, invece, è limitato a 250 Mbps in download e 75 Mbps in upload. Quando si attiva un’offerta in negozio, conviene sempre verificare quale velocità sia inclusa. Per il 5G Ultra abbinato alle offerte con profilo base esistono comunque opzioni dedicate. Il 3G, ricordiamo, è ormai spento in tutta Italia dopo la dismissione partita il 13 Giugno 2022.

Per le offerte con minuti illimitati, TIM presume un uso non conforme a buona fede oltre i 18000 minuti mensili. In Roaming nei Paesi UE, in Moldavia e in Ucraina valgono le stesse condizioni nazionali per minuti e SMS, mentre i dati hanno un limite mensile di Giga, con extrasoglia a 0,13 centesimi di euro per MB fino alla fine del 2026, salvo cambiamenti. Queste offerte restano compatibili con TIM Unica Power, che unisce la linea fissa con un massimo di 6 SIM mobili dando a ciascuna Giga illimitati in 5G Ultra. Il superamento dei 600 Giga mensili viene considerato uso non conforme. Il costo standard è di 1,90 euro al mese per la prima SIM, con le altre cinque a 0 euro. Fino al 27 Giugno 2026, salvo cambiamenti, una promo permette di azzerare il costo mensile attivando alcune offerte di rete fissa TIM o abbinando almeno 3 SIM dell’operatore.