TIM Mobile rilancia il 5G: ci sono offerte fino a 200GB in 5G

Non tutte le offerte mobili nascono per rispondere allo stesso tipo di utilizzo. Nel nuovo listino di TIM, alcune soluzioni puntano sui servizi evoluti, altre sulla quantità di giga, altre ancora su un pubblico ben definito come quello under 30. La strategia è chiara: coprire più scenari possibili mantenendo prezzi fissi e una struttura facilmente confrontabile.

Tra le proposte attualmente disponibili, tre offerte raccontano bene questa impostazione, ognuna con un’identità precisa e un pubblico di riferimento distinto.

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TIM Mobile Digital tra prestazioni e servizi avanzati

TIM Mobile Digital è l’offerta pensata per chi considera la connettività come qualcosa che va oltre il semplice traffico dati. Al suo interno sono inclusi minuti illimitati, 200 SMS e 150 giga in 5G, accompagnati da una serie di servizi premium. Spiccano la navigazione prioritaria fino a 2 Gbps, la navigazione sicura e un pacchetto di assistenza potenziata che comprende supporto immediato e dedicato.

Non manca Google One 100 GB gratuito per tre mesi, utile per il backup di foto e documenti, e il servizio TIM One Number, che consente di usare lo stesso numero su più dispositivi. Il costo è di 12,99 euro al mese, una cifra che riflette un approccio orientato a chi cerca stabilità e prestazioni elevate.

TIM Mobile 100 Giga per chi guarda al risparmio

Più essenziale, ma altrettanto mirata, è TIM Mobile 100 Giga. L’offerta include 100 giga in 5G e Google One 100 GBgratuito per tre mesi, con un canone di 9,99 euro al mese. È prevista anche la possibilità di raddoppiare i gigaaggiungendo 0,99 euro mensili, rendendo la tariffa modulabile nel tempo senza cambiare piano.

Una proposta che si concentra sull’equilibrio tra costo e traffico dati, lasciando spazio a un upgrade graduale in base alle necessità.

TIM Young e l’attenzione al pubblico under 30

TIM Young è dedicata ai clienti con età fino a 30 anni e propone minuti illimitati, 200 SMS e 200 giga in 5G a 9,99 euro al mese. A rendere l’offerta più attrattiva contribuisce anche un buono Satispay da 20 euro, pensato come incentivo iniziale.

Tre offerte diverse, tre modi distinti di interpretare il 5G, all’interno di un listino che prova a parlare a utenti con priorità e abitudini molto differenti.