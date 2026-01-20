TikTok punta sui micro drama e lancia PineDrama come app indipendente

TikTok amplia la propria strategia sul video verticale con il lancio di PineDrama, una nuova applicazione stand-alone dedicata ai micro drama. Il debutto, per ora limitato a Stati Uniti e Brasile, intercetta un formato in rapida crescita: serie brevi, strutturate in episodi di circa un minuto, pensate per una fruizione rapida e continua su smartphone. L’iniziativa arriva in una fase in cui il consumo di contenuti verticali serializzati sta trovando terreno fertile soprattutto tra il pubblico più giovane.

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Il catalogo di PineDrama riflette i filoni più popolari del genere, con storie incentrate su relazioni sentimentali spesso contaminate da elementi soprannaturali. Tra i titoli disponibili figurano produzioni come The Officer Fell For Me, The Return of Divorced Heiress e My Unwanted Billionaire Ex. Una delle serie più viste, Love at First Bite, ha già superato i 18 milioni di visualizzazioni, mentre i tre titoli in cima alle classifiche interne dell’app hanno oltrepassato ciascuno i 100 milioni di view, segnalando un interesse immediato e misurabile.

Un modello gratuito, almeno per ora

A differenza di piattaforme già affermate come DramaBox e ReelShort, che spesso richiedono abbonamenti settimanali anche elevati, PineDrama adotta per ora un approccio gratuito. Non sono presenti pubblicità né paywall e l’accesso avviene tramite l’account TikTok. Una scelta che suggerisce una fase sperimentale, utile a misurare coinvolgimento e abitudini di visione prima di eventuali cambi di rotta.

Secondo Hernan Lopez, fondatore della società di consulenza Owl & Co., l’impostazione attuale lascia spazio a future forme di monetizzazione, con l’ipotesi di abbonamenti come scenario più probabile. L’operazione viene letta come un segnale dell’evoluzione del video verticale verso modelli sempre più seriali.

Un mercato in espansione e una strategia già rodata

Le stime di Owl & Co. indicano che nel 2025 il mercato dei micro drama negli Stati Uniti avrebbe generato circa 1,3 miliardi di dollari, trainato soprattutto da pagamenti diretti degli spettatori, nonostante i costi di marketing per l’acquisizione utenti restino elevati. PineDrama non è un esordio assoluto per TikTok: nell’app principale è già presente TikTok Minis, sezione che ospita serie brevi e fornitori come Dreame, Stardust TV e ShortMax.