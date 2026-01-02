TikTok al centro di un recente incidente stradale: cosa è successo?

Negli Stati Uniti, l’intreccio sempre più stretto tra social network e vita quotidiana sta producendo nuove zone d’ombra. Ciò anche sul piano della responsabilità penale. A tal proposito, un caso emerso in Illinois sta alimentando il dibattito su quanto l’uso dei dispositivi digitali alla guida possa trasformarsi, da cattiva abitudine, in un fattore decisivo di colpa aggravata. La vicenda riguarda un incidente mortale avvenuto a Zion. Qui una donna è stata incriminata per aver investito un pedone mentre era al volante. Secondo le autorità locali, al momento dell’impatto la conducente stava trasmettendo un video in diretta sulla piattaforma TikTok. A darne notizia è stato lo Zion Police Department, che ha concluso l’indagine con la formalizzazione di due accuse penali.

TikTok: una donna in live investe un pedone in un incidente

Come riportato dal New York Times, l’imputata è Tynesha McCarty-Wroten, conosciuta online con il nome Tea Tyme. I reati contestati sono omicidio colposo aggravato e uso aggravato di un dispositivo di comunicazione con esito mortale. Le accuse si fondano su un insieme di elementi: immagini delle telecamere di sorveglianza stradale, ricostruzioni tecniche della dinamica dell’incidente e analisi dei contenuti pubblicati sui social media.

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Il procedimento giudiziario è appena iniziato, ma il caso ha già aperto una discussione più ampia sul confine tra distrazione, responsabilità individuale e uso dei social come TikTok in contesti che comportano rischi per la vita altrui.

Proprio la diretta su TikTok ha contribuito a portare il caso all’attenzione dell’opinione pubblica. Alcuni estratti del video sono stati rilanciati da altri utenti, mostrando la donna mentre si riprende con lo smartphone durante la guida. In sottofondo si percepisce un impatto improvviso. Gli investigatori sostengono che il veicolo abbia impegnato un incrocio con il semaforo rosso, senza segnali evidenti di frenata o tentativi di evitare l’urto. Il pedone, Darren Lucas, è stato soccorso e trasportato in ospedale, dove è morto poco dopo.