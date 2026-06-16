The Relic: First Guardian, soulslike in arrivo il 31 luglio su PC e PS5

C’è una data finalmente segnata sul calendario per The Relic: First Guardian, il soulslike che molti appassionati del genere tenevano d’occhio già da un po’. Il publisher Perp Games e lo studio sudcoreano Project Cloud Games hanno annunciato che il gioco sarà disponibile dal 31 luglio su PC tramite Steam e su PlayStation 5. Un debutto che era inizialmente previsto per il 2025, poi slittato, e che ora trova una collocazione precisa.

Le altre versioni arriveranno con un po’ di calma. I porting per Xbox Series S e X e per Nintendo Switch 2 sono attesi più avanti nel corso dell’estate, senza una data altrettanto definita al momento. Chi gioca su queste piattaforme dovrà quindi avere un minimo di pazienza in più rispetto a chi parte subito su PC o su PlayStation.

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The Relic: First Guardian, edizione fisica esclusiva e ambientazione di gioco

Una nota interessante riguarda chi preferisce il supporto fisico. PS5 avrà infatti una versione retail esclusiva, ma con un dettaglio non da poco: sarà disponibile soltanto a partire dal 4 settembre. In pratica chi vuole la copia su disco dovrà aspettare un mese abbondante rispetto al lancio digitale. Una scelta che separa nettamente l’uscita per chi scarica e chi colleziona.

Sul fronte dell’ambientazione, The Relic: First Guardian porta i giocatori in Arsiltus, un mondo descritto come un tempo pacifico e ormai travolto da una piaga che si insinua ovunque. Il compito affidato a chi impugna il controller è respingere questa minaccia che avanza lentamente, corrodendo tutto ciò che incontra. Un’impostazione che richiama parecchio le atmosfere cupe tipiche dei soulslike, dove l’esplorazione di un mondo in rovina si intreccia con un combattimento esigente.

Il fatto che a svilupparlo sia uno studio sudcoreano relativamente giovane come Project Cloud Games aggiunge un pizzico di curiosità in più. Il genere soulslike negli ultimi anni ha visto crescere la qualità delle produzioni provenienti dall’Asia, e questo titolo si inserisce in quella scia con ambizioni evidenti. La collaborazione con Perp Games sul fronte della pubblicazione dovrebbe garantire una distribuzione abbastanza capillare, considerando le diverse piattaforme coinvolte.

Per ora le informazioni concrete restano quelle legate alle date e alla struttura del lancio. Il 31 luglio è il punto di partenza per la maggior parte dei giocatori, mentre il 4 settembre riguarda solo chi punta alla copia fisica per PlayStation 5. Le versioni Xbox e Switch 2 chiuderanno il quadro nelle settimane successive, sempre dentro la finestra estiva indicata dagli sviluppatori.

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