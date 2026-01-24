TGR Haas F1 Team presentata il team e la nuova VF-26

Il TGR Haas F1 Team ha svelato la livrea della nuova VF-26, monoposto che correrà l’edizione 2026 del Campionato del Mondo FIA di Formula 1 2026. La vettura sarà guidata dai piloti titolari Ollie Bearman ed Esteban Ocon e la vettura scenderà ufficialmente in pista con il Gran Premio d’Australia previsto dal 6 all’8 marzo.

Il team creato da Gene Haas giunge alla sua undicesima stagione in Formula 1 e la VF-26 avrà il compito di garantire le prestazioni in questa stagione di grandi cambiamenti tecnici. Il regolamento, infatti, prevede una vera rivoluzione con vetture più piccole e leggere rispetto a quelle della precedente generazione.

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La monoposto potrà contare su una power unit Ferrari completamente riprogettata per erogare potenza al 50% dal motore a combustione interna e 50% dai motori elettrici. Inoltre, la power unit sarà alimentata da carburanti al 100% sostenibili.

Scopri la nuova livrea del TGR Haas F1 Team e la monoposto VF-26 per il Campionato del Mondo FIA di Formula 1 2026

La nuova stagione inizia anche con l’arrivo di un title sponsor di tutto rilievo: TOYOTA GAZOO Racing (TGR). La divisione dedicata alle competizioni motoristiche oltre che alla ricerca e sviluppo di Toyota Motor Corporation supporterà il team Haas per tutta la stagione e il logo TGR sarà visibile sulla monoposto. La collaborazione tra Haas F1 Team e GAZOO Racing sarà incentrata sui valori “People, Product, Pipeline” con l’obiettivo di costruire un’industria e una cultura del motorsport sostenibili.

Come dichiarato da Gene Haas, fondatore e proprietario del TGR Haas F1 Team: “Come tutte le squadre, abbiamo affrontato la sfida di competere nel 2025 mentre progettavamo e ora costruiamo le vetture per la stagione 2026 con i nuovi regolamenti. La pre-stagione sarà cruciale per capire di cosa sono capaci queste auto e come piloti, ingegneri e team in generale si adatteranno. Almeno abbiamo continuità dal punto di vista dei piloti, con Ollie (Bearman) ed Esteban (Ocon), così come nei nostri reparti di progettazione e ingegneria”.

Ayao Komatsu, Team Principal del TGR Haas F1 Team ha ribadito: “Sembra quasi surreale presentare una nuova vettura così presto nell’anno, ma questo non rende meno emozionante l’avventura in una nuova campagna di Formula 1, soprattutto con un cambiamento regolamentare di tale portata. Siamo completamente concentrati sull’essere pronti per la Shakedown Week di Barcellona. È stato uno sforzo enorme da parte di tutti lavorare con tempi così ristretti dalla fine della scorsa stagione al portare le auto in pista già a gennaio. È inutile dire che, dopo tante parole, non vediamo l’ora di scoprire come si comporteranno queste vetture e cosa ci aspetterà man mano che procederemo con i programmi di test in vista dell’Australia”.

Il TGR Haas F1 Team avvierà la stagione con la Shakedown Week dal 26 al 30 che si svolgerà al Circuit de Barcelona-Catalunya, in Spagna. A seguire ci saranno i test ufficiali al Bahrain International Circuit, previsti in due sessioni dall’11 al 13 febbraio e dal 18 al 20 febbraio.