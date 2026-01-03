Tesla: il Cybertruck non arriva in Europa

È arrivata la conferma ufficiale: il Cybertruck, pick-up elettrico di Tesla, non verrà commercializzato in Europa. A chiarirlo è stato André Thierig, direttore della Gigafactory di Berlino. La dichiarazione è arrivata durante un incontro con i dipendenti dello stabilimento tedesco. Il dirigente ha spiegato che non esistono piani per introdurre il veicolo in UE, nemmeno in tirature limitate. Il Cybertruck, dunque, è stato concepito e sviluppato solo per il mercato statunitense. Lanciato alla fine del 2023, il pick-up ha registrato un avvio promettente. Oltre 39.000 immatricolazioni nel primo anno. Eppure, il boom iniziale è stato seguito da un calo delle vendite. Culminato nel quarto trimestre del 2024 con un decremento del 22%. Ciò a testimonianza di un mercato che risulta essere volatile e già saturo.

Tesla conferma che il Cybertruck non arriverà in Europa

Le difficoltà del pick-up nel mercato europeo non sono solo legate alle strategie commerciali, ma a problemi tecnici concreti. Le normative presenti in Europa pongono grande attenzione alla sicurezza dei pedoni. A tal proposito, il design del pick-up presenta linee rigide e superfici metalliche spigolose. Con tali premesse, la vettura risulta incompatibile con gli standard richiesti per l’omologazione in Europa. Secondo Thierig, tale assetto rende praticamente impossibile una distribuzione su larga scala nel continente.

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Alcune unità hanno comunque fatto capolino in Europa, ma si tratta di casi isolati, ottenuti tramite modifiche personalizzate e permessi speciali. Thierig ha sottolineato che tali eccezioni non cambiano la sostanza: il Cybertruck rimane un prodotto pensato per gli Stati Uniti. Ciò significa che qualsiasi tentativo di portarlo in Europa comporterebbe costi elevati e iter burocratici complessi.

Secondo quanto emerso, dunque, Tesla non prevede di sviluppare una versione europea del pick-up né di adeguarlo agli standard del mercato. Le differenze tra mercati sono evidenti non solo sul piano normativo, ma anche nelle abitudini di consumo. Per ora, il Cybertruck continuerà a vivere come fenomeno americano, lontano dalle strade europee.