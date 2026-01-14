Tesla: Euro NCAP premia le Model 3 e Model Y

Quando Euro NCAP annuncia i suoi premi Best in Class, non si tratta mai di un dettaglio secondario. Si parla di uno degli enti di riferimento assoluto in Europa per la valutazione della sicurezza automobilistica. Dunque, ottenere un riconoscimento in tale contesto significa essersi distinti in modo netto. Nel 2025, Tesla torna al centro della scena: sia Model 3 che Model Y sono state premiate come le auto più sicure delle rispettive categorie. Nel dettaglio, la Model 3 si è aggiudicata il titolo di Large Family Car più sicura dell’anno. Mentre Model Y ha conquistato lo stesso riconoscimento nella categoria Small SUV. Due segmenti diversi, esigenze diverse, ma un risultato comune che racconta molto della filosofia del marchio. Guardando allo storico dei premi Euro NCAP, il quadro diventa ancora più significativo. Tutti i modelli Tesla venduti in Europa hanno ottenuto almeno una volta il titolo Best in Class. Model S nel 2022, Model X e Model 3 già nel 2019, Model Y nel 2022 e di nuovo nel 2025 con Model 3 che torna dopo sei anni.

Tesla torna ad ottenere premi con le Model 3 e Model Y

Alla base di tali risultati c’è una scelta precisa per la sicurezza. Secondo quanto emerso, Tesla non la considera un optional né un pacchetto extra da sbloccare a pagamento. Tutti i principali sistemi di sicurezza sono inclusi di serie su ogni Model S, Model 3, Model X e Model Y. Ciò significa che il livello di protezione non dipende dall’allestimento scelto o dal budget del cliente. È parte integrante del progetto dell’auto.

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L’approccio di Tesla si concentra sulla riduzione del rischio di lesioni in qualsiasi scenario. Tenendo conto di occupanti di diversa corporatura, età e posizione di seduta. È un aspetto tutt’altro che banale, perché molte delle prove Euro NCAP più impegnative riguardano proprio la protezione dei passeggeri della seconda fila, dei bambini e delle persone fisicamente più vulnerabili. Ed è qui che Tesla continua a fare la differenza, ottenendo punteggi elevatissimi anche dove altri costruttori faticano.