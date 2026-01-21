Tesla: Chip AI5 per la guida autonoma sono pronti al debutto

Tesla è di nuovo al centro dell’attenzione nel campo dell’intelligenza artificiale applicata alla guida autonoma: secondo le ultime anticipazioni, i chip AI5 — progettati internamente per potenziare le capacità dei sistemi di guida autonoma — sarebbero ormai in una fase avanzata di sviluppo e prossima al lancio.

Questa evoluzione arriva in un momento cruciale per Tesla, che da anni punta a realizzare una guida completamente autonoma (Full Self-Driving, FSD) affidabile e sicura. I chip rappresentano uno degli elementi chiave di questa strategia perché sono l’hardware che deve sostenere in tempo reale le enormi quantità di dati generate dai sensori di una vettura, e farlo con bassa latenza e alta precisione.

Cosa cambia con AI5

I chip Tesla AI5 sono progettati per essere più potenti ed efficienti rispetto alla generazione precedente. I modelli AI4 integrano già una notevole capacità di elaborazione, ma per affrontare compiti più complessi come:

percezione dell’ambiente in condizioni difficili (traffico intenso, luce variabile, ostacoli improvvisi),

predizione dei comportamenti di altri utenti della strada,

decisioni di guida proattive e sicure,

servono risorse di calcolo ancora più elevate. I chip AI5 dovrebbero offrire prestazioni superiori sia in termini di throughput computazionale che di capacità di gestire modelli neurali più grandi e complessi.

Secondo gli ultimi segnali, il salto con AI5 riguarda architettura interna, numero di core dedicati all’AI e gestione energetica. L’obiettivo è poter far girare modelli di intelligenza artificiale capaci di comprendere e reagire all’ambiente circostante in modo più rapido e affidabile, pur mantenendo consumi contenuti — un equilibrio fondamentale per l’uso veicolare.

Perché è importante

Nel mondo della guida autonoma, l’hardware conta quanto il software. Tesla ha scelto fin dall’inizio di sviluppare chip proprietari proprio per avere controllo totale sull’ecosistema di guida. Questo approccio permette di ottimizzare sia la parte di elaborazione dei dati provenienti da telecamere, radar e lidar (dove presente) sia l’esecuzione di reti neurali profonde che prendono decisioni in microsecondi.

Con AI5, Tesla punta a migliorare la precisione della percezione dell’ambiente riducendo i falsi positivi/negativi. Oltre ad accelerare l’elaborazione dei dati in tempo reale, supportare modelli più complessi e avanzati e ridurre la dipendenza da soluzioni esterne. Tutto per rafforzare l’integrazione verticale tra hardware e software.

Tesla non ha ancora annunciato una data ufficiale per il debutto di AI5, ma la produzione potrebbe iniziare nei prossimi mesi, con un possibile impatto sui nuovi modelli della gamma o su versioni aggiornate delle auto già in circolazione.

Questo non significa necessariamente che la “guida autonoma totale” sia immediatamente dietro l’angolo: l’hardware è solo una parte della sfida, che include anche software, machine learning, test su strada e aspetti normativi. Tuttavia, avere un chip di nuova generazione pronto all’uso è un passaggio concreto verso quella visione.