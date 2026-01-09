Tesla amplia la gamma Model Y: più autonomia senza rinunciare al prezzo

La nuova Tesla Model Y Standard LongRange a trazione posteriore rappresenta un’evoluzione per il marchio americano. Il suo obiettivo? Rafforzare ulteriormente la propria posizione nel settore dei SUV elettrici di medie dimensioni. Dopo il lancio, avvenuto lo scorso ottobre, della versione più economica della ModelY in Italia, Tesla introduce ora una nuova variante. Una soluzione adatta per chi cerca la massima autonomia possibile senza dover affrontare i costi delle configurazioni top di gamma. Con un’autonomia dichiarata di 657km nel ciclo WLTP e un prezzo di partenza fissato a 46.990€, questo modello si colloca in una fascia particolarmente competitiva, soprattutto considerando le dimensioni del veicolo.

Dal punto di vista dell’efficienza, Tesla sottolinea un consumo medio di 12,7kWh ogni 100km. Un dato che contribuisce in modo significativo alla riduzione del costo totale di utilizzo. A ciò si aggiunge una capacità di ricarica rapida fino a 250kW. Proprio quest’ultima consente di recuperare fino a 278km di autonomia in circa 15 minuti, sfruttando la rete di oltre 20.000 Supercharger presenti in Europa.

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Software, dotazioni e strategia Tesla per il mercato europeo

Oltre ai numeri legati ad autonomia e consumi, la forza della Tesla ModelY-Standard Long Range risiede nell’esperienza software e nella strumentazione digitale che caratterizza tutti i modelli del marchio. Di serie sono incluse funzioni come l’accesso remoto tramite app, il pianificatore di viaggio con indicazione in tempo reale dei Supercharger disponibili, la gestione del climatizzatore a distanza e diverse modalità pensate per la sicurezza e il comfort quotidiano, come la Modalità Sentinella e la Modalità Cane. Non manca l’intrattenimento a bordo, con giochi e contenuti accessibili direttamente dal display centrale, che contribuiscono a rendere più piacevoli anche le soste di ricarica.

Un elemento chiave della strategia Tesla resta la possibilità di aggiornare il veicolo nel tempo tramite update software via Internet, senza costi extra. La ModelY Standard Long Range viene in più fornita di serie con Autopilot e con la predisposizione hardware per la guida autonoma supervisionata, che potrà essere attivata in futuro una volta ottenute le necessarie approvazioni normative.

Dal punto di vista industriale, la produzione presso la Gigafactory di Berlino-Brandeburgo rafforza il legame con il mercato europeo e contribuisce a ottimizzare logistica e tempi di consegna, previste a partire da gennaio 2026. Con una gamma che ora spazia da 39.990 a 61.990 euro, Tesla consolida così la sua offerta capace di rispondere a esigenze diverse mantenendo al centro efficienza, software e costi di gestione ridotti.