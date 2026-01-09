Telegram: eccovi servito il primo update del 2026

Con l’arrivo del nuovo anno le vecchie abitudini restano, stiamo parlando nello specifico dei costanti aggiornamenti che anche Telegram riceve dal proprio team di sviluppo ormai da diversi anni, con l’avvento del nuovo anno infatti il team ha deciso di dare il benvenuto al 2026 con un aggiornamento che introduce qualche piccola novità in modo da continuare il miglioramento continuo che la società vuole offrire ai propri utenti.

Veniamo da 2025 che è stato ricco decisamente di tante update che hanno migliorato Telegram, non a caso il team di sviluppatori ha voluto mettere in evidenza proprio questo dato dal momento che hanno sottolineato che negli scorsi 12 mesi Telegram ha ricevuto la bellezza di 75 nove funzioni all’interno di 13 update, uno ogni 26 giorni.

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Il primo update del 2026

Per tutti coloro che sono in possesso di un dispositivo Android, il primo update dell’anno introduce una sola novità, stiamo parlando della possibilità di ottenere i riassunti tramite intelligenza artificiale per i post lunghi presenti nei canali, in tal modo sarà possibile avere un rapido riepilogo sugli ultimi messaggi.

Il tutto è alimentato da modelli di grandi dimensioni, open source che si basano sull’architettura Cocoon, una particolare rete decentralizzata progettata appositamente per garantire il massimo della privacy, per quanto riguarda invece gli utenti iOS, oltre alla funzionalità appena descritta arriva il completo supporto al nuovo design Liquid Glass.

In parole povere come primo update dell’anno possiamo parlare di un vero e proprio minor update, probabilmente si tratta di un’implementazione che gli sviluppatori speravano di riuscire a introdurre già a dicembre del 2025 ma che sicuramente per vari motivi che non sono stati specificati, ha subito dei ritardi, ovviamente per godere di tutti gli ultimi aggiornamenti e migliorie di Telegram l’unica cosa che dovete fare e mantenere l’applicazione aggiornata all’ultima versione disponibile all’interno dei rispettivi store per Android e iOS.