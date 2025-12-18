TCL: parte il tour dei mall “Road to Milano Cortina 2026”

L’avvicinamento ai Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026 porta un interessante novità. Si tratta di Road to Milano Cortina 2026, un progetto itinerante che porta nei centri commerciali italiani un’esperienza dedicata agli sport invernali e alla tecnologia. L’iniziativa è promossa da TCL, da quest’anno Partner Olimpico e Paralimpico Mondiale. Il tour prende avvio a Roma, presso la Galleria Commerciale Porta di Roma. Qui, fino al 4 gennaio 2026, è allestito uno spazio esperienziale al piano terra. L’obiettivo è avvicinare il pubblico allo spirito olimpico. Il tutto attraverso esperienze interattive. L’area è concepita come un ambiente pensato per offrire ai visitatori un momento che va oltre la semplice esposizione di prodotto. Il pubblico viene accolto con un’attività di personalizzazione che consente di ricevere un magnete con una fotografia modificabile.

TCL: ecco i dettagli relativi al tour “Road to Milano Cortina 2026”

Il percorso prosegue con uno spazio dedicato a Tina e Milo, le mascotte ufficiali. In quest’area i visitatori hanno la possibilità di scattare selfie e fotografie di gruppo, favorendo la condivisione dell’esperienza. Inoltre, nel corso dell’evento vengono distribuite le FanCard TCL, che consentono di partecipare a un concorso con premi e gadget brandizzati. Il regolamento è disponibile online. All’interno del booth, uno degli elementi centrali è la realtà virtuale, utilizzata per simulare la pratica di uno sport invernale. La VR Experience Zone permette, infatti, ai visitatori di vivere un’esperienza immersiva e sensoriale riguardo le discipline tipiche dei Giochi Invernali.

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All’interno dello spazio trovano posto anche alcuni dei prodotti di punta TCL. Tra cui il frigorifero Free Built In, la lavatrice Serie T7, i TV QD-MiniLED 115C7K e 85C6K e il condizionatore FreshIN 3.0. Dopo la tappa romana, il tour prosegue dal 5 al 18 gennaio presso Shopville Le Gru di Grugliasco, dal 19 gennaio al 1 febbraio al centro commerciale Nave De Vero di Marghera e si conclude al centro commerciale Il Centro di Arese, dal 22 gennaio al 15 marzo.