TCL al CES 2026: l’ottava generazione dei display Mini-LED

Al CES 2026 di Las Vegas, TCL ha riportato l’attenzione sul mondo dei display mostrando l’evoluzione della tecnologia SQD Mini-LED, giunta all’ottava generazione. Secondo quanto comunicato dall’azienda, il risultato nasce da oltre dieci anni di ricerca culminati nel debutto del primo TV QD Mini-LED nel 2019. Da quel momento lo sviluppo si è concentrato sul controllo della retroilluminazione e sulla struttura del pannello. Inoltre, si è focalizzato su sistemi di elaborazione intelligente delle immagini. L’ultima iterazione viene descritta come il punto di arrivo di questo percorso, con un miglior equilibrio tra luminosità, contrasto e fedeltà cromatica. È dunque pensato per contenuti ad alta dinamica sempre più complessi.

Colore, contrasto e controllo della luce

Il fulcro tecnico della nuova gamma è il Deep Color System, una soluzione che, secondo TCL, amplia lo spettro cromatico agendo sul filtraggio della luce a livello dei singoli colori. Questo approccio riduce le interferenze e mantiene elevata la precisione cromatica anche nelle scene più articolate. A supporto entra in gioco il TCL Halo Control System. È sviluppato per contenere l’effetto alone attorno agli elementi luminosi su fondali scuri, aspetto critico nei pannelli ad alta luminosità. Durante la fiera è stata mostrata anche l’evoluzione del pannello CSOT HVA, progettato per offrire angoli di visione più ampi senza penalizzare contrasto e profondità dell’immagine. La strategia del brand, come spiegato in fiera, passa dal controllo diretto dell’intera filiera produttiva, dal pannello alla gestione software.

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X11L e l’integrazione dell’intelligenza artificiale

Il vertice della proposta è la serie X11L SQD Mini-LED TV, dotata di oltre 20.000 zone di dimming e di una luminosità massima dichiarata di 10.000 nit. Questi valori consentono una gestione estremamente precisa delle differenze tra luci e ombre. Il supporto completo allo spazio colore BT.2020 viene indicato come garanzia di una resa cromatica di livello cinematografico. Inoltre, il pannello WHVA 2.0 Ultra mantiene prestazioni costanti anche da posizioni laterali. Il design ZeroBorder e uno spessore inferiore ai due centimetri favoriscono l’integrazione negli ambienti moderni. L’esperienza è completata dal processore TSR AI con refresh rate nativo a 144 Hz e dall’audio firmato Bang & Olufsen, studiato per un suono immersivo senza sistemi esterni. L’AI, come dichiarato da TCL, trova spazio anche nell’ecosistema domestico e mobile, con soluzioni pensate per accompagnare intrattenimento e studio in modo discreto.