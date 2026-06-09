Tasse dal conto corrente: il Governo valuta il prelievo automatico

Le tasse direttamente dal conto corrente: è una delle novità che il Governo sta valutando in questo momento, e che potrebbe cambiare il modo in cui milioni di italiani saldano i conti con il Fisco. L’idea arriva dalla legge 111 del 2023, quella sulla riforma fiscale, e punta a rendere tutto più automatico. Niente più passaggi manuali, niente file allo sportello: il prelievo avverrebbe in modo diretto, attingendo all’IBAN indicato dal contribuente.

Ma il discorso non si ferma qui. Insieme all’addebito automatico, si parla anche di una dichiarazione precompilata molto più ricca rispetto a quella attuale, con nuovi servizi pensati per semplificare la vita a chi ogni anno deve fare i conti con scadenze, moduli e codici tributo. E poi c’è il capitolo più delicato, quello che riguarda i controlli.

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Come funzionerà il prelievo automatico delle imposte

Il meccanismo, almeno sulla carta, è abbastanza intuitivo. Le somme dovute verrebbero addebitate direttamente sul conto corrente, senza che il contribuente debba avviare manualmente il pagamento. Una procedura che ricorda da vicino quella già in uso per utenze e bollette, dove l’importo viene prelevato in automatico alla scadenza.

L’obiettivo dichiarato è la semplificazione. Meno errori, meno dimenticanze, meno ritardi che spesso si traducono in sanzioni e interessi. Affidare il tutto a sistemi telematici più efficienti dovrebbe ridurre i margini di confusione, sia per i cittadini sia per l’amministrazione, che si troverebbe a gestire flussi più ordinati e tracciabili.

Resta il fatto che si tratta di novità ancora in fase di valutazione, parte di un disegno più ampio che il Governo sta costruendo passo dopo passo. Non c’è quindi una data precisa, ma la direzione sembra ormai segnata verso una gestione sempre più digitale del rapporto tra Fisco e contribuente.

Intelligenza artificiale contro l’evasione

C’è poi il fronte dei controlli, ed è qui che entra in gioco la tecnologia. Tra le misure allo studio figurano infatti nuovi strumenti anti evasione basati sull’intelligenza artificiale. L’idea è quella di incrociare dati, individuare incongruenze e segnalare situazioni anomale in modo molto più rapido di quanto sia possibile oggi con i controlli tradizionali.

Un sistema di questo tipo, capace di analizzare grandi quantità di informazioni in tempi ristretti, potrebbe rendere le verifiche più precise e mirate. Meno controlli a tappeto, insomma, e più attenzione concentrata dove i numeri non tornano. Una prospettiva che si inserisce nel solco della digitalizzazione già avviata negli ultimi anni dall’amministrazione finanziaria.

L’intero pacchetto, dall’addebito sul conto alla precompilata potenziata fino ai controlli intelligenti, ruota attorno a un concetto chiaro: rendere il sistema fiscale più scorrevole, affidandosi a servizi telematici sempre più precisi ed efficienti. Le tessere di questo mosaico sono ancora in fase di assemblaggio, e nei prossimi mesi si capirà quali di queste misure verranno effettivamente messe in pratica e con quali tempistiche.