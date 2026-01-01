Tanti aggiornamenti in Italia per Samsung, ma ci sono novità anche per OnePlus

Il periodo post-festivo si apre con una raffica di aggiornamenti software per dispositivi Samsung e OnePlus in Italia. Dalle patch di sicurezza di dicembre per gli smartphone Galaxy al rollout della nuova One UI 8 Watch per gli smartwatch, fino all’update della OxygenOS 16.0.2.400 per OnePlus 13s, i produttori stanno chiudendo l’anno con una serie di ottimizzazioni importanti per stabilità, sicurezza e nuove funzionalità.

Aggiornamenti in arrivo per le serie Galaxy S23, S22, S23 FE, Z Fold4 e Z Flip4

I primi a ricevere le ultime patch sono i flagship Samsung: Galaxy S23, S23+, S23 Ultra, S23 FE, S22, S22+, S22 Ultra, Z Fold4 e Z Flip4. I nuovi firmware — rispettivamente S91*BXXS8EYK5, S711BXXSCFYL1, S90*BXXSKGYL3, F936BXXSAIYL1 e F721BXXSAIYL1 — sono in rollout con un peso compreso tra 350 e 450 MB, e includono le patch di sicurezza Android di dicembre 2025.

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Nel dettaglio, Samsung ha corretto 57 vulnerabilità CVE, di cui 6 critiche, oltre a 11 SVE legate al proprio ecosistema software. Le patch interessano componenti chiave come il lettore d’impronte digitali, il bootloader, le librerie dei codec immagine e la lockscreen. Non si segnalano novità estetiche o funzionali, ma diversi bugfix e miglioramenti generali di stabilità. Questi modelli riceveranno nei prossimi mesi la One UI 8.5, già in fase beta sulla serie Galaxy S25, con novità legate a Galaxy AI, fotocamera e personalizzazione interfaccia.

Galaxy A53 5G: patch di dicembre anche per la fascia media

Aggiornamento analogo anche per Samsung Galaxy A53 5G, che sta ricevendo il firmware A536BXXSIGYL1. Anche qui troviamo le patch di sicurezza di dicembre, con oltre 70 vulnerabilità corrette tra Android e Samsung Experience. Nonostante abbia già ricevuto quattro major update (da Android 12 ad Android 16), il Galaxy A53 5G continua a essere supportato mensilmente. La One UI 8.5 arriverà anche su questo modello, probabilmente entro il primo trimestre 2026.

OnePlus 13s: OxygenOS 16.0.2.400 porta miglioramenti e nuovi filtri fotografici

Cambio brand, ma sempre novità sostanziose. Il OnePlus 13s, già aggiornato ad Android 16, sta ricevendo la OxygenOS 16.0.2.400 (EX01) con numerosi miglioramenti.

Tra le principali novità:

Pulizia rapida della memoria dalla barra laterale intelligente.

Riorganizzazione personalizzata delle scorciatoie delle app.

Nuovo filtro “Neon” per la fotocamera, ispirato al look cinematografico CineStill 800T.

Filtri avanzati nell’app Foto per distinguere scatti, screenshot e contenuti modificati.

Widget impilabili 2×1 nella schermata Home.

Migliorata l’attivazione di “Cerchia e cerca” con la navigazione gestuale.

Ottimizzazione della visualizzazione delle miniature nell’app Foto.

Patch di sicurezza di dicembre 2025 integrate.

Possibilità di modificare immagini e video in Private Safe senza sbloccarli.

Il rollout è partito in India e raggiungerà gradualmente anche l’Europa nei prossimi giorni.

Come aggiornare