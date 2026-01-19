SUV Rolls-Royce, prime foto del nuovo modello elettrico

Dopo la Spectre, la prima Rolls–Royce completamente elettrica, la Casa di Goodwood accelera sulla strada dell’elettrificazione e si prepara a lanciare il suo secondo modello. I primi prototipi sono già in strada e sono stati immortalati durante i test invernali nel Nord Europa: questa volta si tratta di un grande SUV elettrico, destinato a diventare l’alternativa “a zero emissioni” della Cullinan.

Sotto le parti camuffate si intravedono proporzioni imponenti, con una carrozzeria alta e squadrata che punta tutto su presenza scenica e comfort. Il design sembra voler reinterpretare i canoni classici Rolls-Royce in chiave moderna: superfici pulite, montanti robusti, coda verticale e un frontale che dovrebbe mantenere la celebre calandra Pantheon, probabilmente chiusa o rivisitata per esigenze aerodinamiche e di raffreddamento.

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Il nuovo SUV elettrico adotterà la piattaforma “Architecture of Luxury”, la stessa già utilizzata per la Spectre, pensata fin dall’inizio per ospitare motorizzazioni a batteria senza compromessi su silenziosità e qualità costruttiva. Questo significa pianale piatto, passo molto lungo e un abitacolo che promette spazi ancora più generosi rispetto alla Cullinan termica.

Rolls-Royce pronta a tornare con un altro modello, un nuovo SUV elettrico in vista

Dal punto di vista tecnico, Rolls-Royce non ha ancora diffuso dati ufficiali, ma è lecito aspettarsi un sistema a doppio motore con trazione integrale, potenze molto elevate e un’autonomia che punti a superare i 500 km reali, privilegiando come sempre la fluidità di marcia più che le prestazioni pure. La filosofia rimane quella della “magic carpet ride”, ora declinata in versione elettrica: accelerazioni silenziose, assenza totale di vibrazioni e un comfort acustico ancora più elevato grazie alla mancanza del motore termico.

All’interno, il SUV elettrico dovrebbe portare al debutto una nuova generazione di interni, con materiali sostenibili ma sempre ultra-lussuosi, grandi superfici digitali integrate con discrezione e soluzioni pensate per i clienti che usano l’auto soprattutto come salotto in movimento. Non mancheranno sistemi avanzati di assistenza alla guida, con sensori e telecamere nascosti dietro un design volutamente pulito e minimale.

Il lancio è atteso tra il 2027 e il 2028 e rappresenterà un passaggio chiave per la strategia del marchio, che ha già dichiarato l’obiettivo di diventare 100% elettrico entro il 2030. Dopo la coupé Spectre, il SUV sarà il vero banco di prova commerciale: un modello pensato per il cuore del mercato Rolls-Royce, dove lusso, spazio e immagine contano più di tutto.