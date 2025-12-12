Su DAZN gratis le finali della FIFA Intercontinental Cup 2025

La fase conclusiva della FIFA Intercontinental Cup Qatar 2025 presented by Aramco sarà accessibile gratuitamente al pubblico italiano. Ciò sarà possibile attraverso la piattaforma DAZN, che garantirà la trasmissione in diretta delle tre partite decisive in co-esclusiva con FIFA+. L’appuntamento segna il momento culminante della seconda edizione della competizione. L’edizione 2025 presenta una geografia tecnica eterogenea. Rappresentata dalle squadre che hanno conquistato i rispettivi titoli continentali. Ovvero Al Ahli per l’Asia, Auckland City FC per l’Oceania, Cruz Azul per il Nord e Centro America. CR Flamengo per il Sud America, Paris Saint-Germain per l’Europa e Pyramids FC per l’Africa. La loro presenza certifica la natura globale del torneo, iniziato con la FIFA African-Asian-Pacific Cup. E destinato a concludersi con la partita che assegnerà il trofeo intercontinentale.

DAZN offre gratis le frasi finali della FIFA Intercontinental Cup 2025

La struttura prevede una progressione precisa, scandita da tre appuntamenti. Il calendario di DAZN si aprirà il 10 dicembre con la gara che mette uno di fronte all’altro i campioni di Concacaf e CONMEBOL nel FIFA Derby of the Americas. La sfida, seguita dal commento di Edoardo Testoni, sarà decisiva per determinare chi potrà continuare il proprio percorso. Solo la squadra vincitrice accederà, infatti, alla FIFA Challenger Cup, programmata per il 13 dicembre. Quest’ultima affidata alla telecronaca di Ricky Buscaglia. In quella occasione il club qualificato sfiderà il Pyramids FC, formazione reduce dal successo nella fase inaugurale del torneo.

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L’esito della Challenger Cup stabilirà l’avversaria del Paris Saint-Germain, già proiettato in finale in quanto detentore del titolo UEFA. La conclusione del torneo è fissata per il 17 dicembre, quando la FIFA Intercontinental Cup verrà decisa in una partita secca, trasmessa da DAZN con il commento di Dario Mastroianni e Dario Marcolin. Tutte le partite andranno in onda alle 18:00 e saranno accompagnate da una copertura completa anche fuori dal campo. La piattaforma metterà, infatti, a disposizione gli highlights di ciascun incontro, consentendo agli spettatori di recuperare i momenti più rilevanti.