Strava, allenamenti non sincronizzati: tante segnalazioni sul bug

Chi ha chiuso un allenamento negli ultimi giorni e non lo ha trovato su Strava non è l’unico. Diversi utenti stanno incontrando problemi di sincronizzazione tra il proprio smartwatch e la piattaforma, ma l’azienda ha voluto precisare un punto importante. Non esiste un singolo bug capace di colpire tutti i dispositivi coinvolti nello stesso modo. Si tratta piuttosto di inconvenienti separati, che emergono in contesti diversi e con modalità differenti a seconda del produttore e dell’ecosistema utilizzato.

Allenamenti bloccati sull’orologio e segnalazioni da più fronti

Nelle ultime ore le segnalazioni si sono moltiplicate. C’è chi non riesce più a collegare correttamente il proprio orologio a Strava e chi invece vede saltare il trasferimento automatico delle attività registrate, quello che di solito avviene senza bisogno di toccare nulla. Il problema non riguarda soltanto il collegamento diretto, perché si presenta anche quando i dati passano attraverso Samsung Health oppure Health Connect, i servizi che fanno da ponte tra il dispositivo indossabile e le varie applicazioni dedicate allo sport.

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La fetta più consistente delle lamentele arriva da chi usa smartwatch e dispositivi Garmin, che rappresentano gran parte dei casi emersi finora. Non mancano però segnalazioni da parte di possessori di Samsung Galaxy Watch e di Apple Watch, a dimostrazione che il disagio tocca marchi e sistemi molto diversi tra loro. Il risultato pratico è piuttosto fastidioso per chi è abituato a condividere ogni uscita. Finita una corsa, una pedalata o qualunque altra sessione, i dati che normalmente finirebbero in automatico sul social degli sportivi per eccellenza possono restare fermi sull’orologio a causa di un errore nel trasferimento.

Per molti appassionati questo significa vedere il proprio storico incompleto, con attività che non compaiono nel profilo e che quindi non vengono conteggiate nelle statistiche personali o condivise con la propria rete di contatti. Un intoppo che, pur senza compromettere la registrazione vera e propria sull’indossabile, rompe quella continuità a cui gli utenti della piattaforma sono abituati da tempo.

La posizione di Strava e l’assenza di una soluzione unica

A fronte delle numerose segnalazioni, Strava ha deciso di fare chiarezza. L’azienda ha spiegato che i problemi riscontrati sono “isolati e scollegati tra loro”, escludendo quindi che dietro ci sia un’unica falla comune. Secondo quanto precisato, ogni ecosistema si appoggia a un’integrazione leggermente diversa e proprio questa varietà fa sì che, di tanto in tanto, qualcosa possa non funzionare come previsto. In altre parole il collegamento con un orologio Garmin segue logiche differenti rispetto a quello con un Apple Watch o con un Samsung Galaxy Watch, e un intoppo su uno di questi canali non implica necessariamente un guasto sugli altri.

La dichiarazione ha subito ridimensionato l’ipotesi di un malfunzionamento generale della piattaforma, che in un primo momento sembrava la spiegazione più immediata visto il numero di utenti coinvolti contemporaneamente. Il quadro descritto dall’azienda è invece quello di più difficoltà parallele, ognuna legata al rapporto con un determinato produttore e al modo in cui i dati vengono scambiati tra orologio e servizio.

Fonte: TecnoAndroid