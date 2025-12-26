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Steam passa definitivamente ai 64 bit su Windows con l’update di dicembre

Il passaggio definitivo ai 64 bit rafforza ulteriormente questa leadership, confermando la capacità di Valve di anticipare i cambiamenti

scritto da Felice Galluccio 0 commenti 1 Minuti lettura
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Con l’aggiornamento di dicembre, Steam compie un passaggio tecnico atteso da tempo e diventa un’applicazione completamente a 64 bit su Windows. Dopo gli annunci dei mesi scorsi, Valve ha avviato la transizione in modo concreto, anticipando leggermente le tempistiche previste. Il nuovo client riguarda i sistemi Windows 10 e Windows 11nelle rispettive versioni a 64 bit, mentre le installazioni a 32 bit continueranno a ricevere aggiornamenti fino al 1° gennaio 2026.

Una base tecnica più moderna e stabile

Steam 64 Bit

Il passaggio ai 64 bit non è solo una scelta simbolica. Secondo Valve, questa evoluzione garantisce una gestione della memoria più efficiente, una maggiore stabilità del client e una struttura tecnica più adatta a supportare le prossime evoluzioni della piattaforma. Steam, del resto, è diventato nel tempo un software sempre più complesso, chiamato a gestire librerie enormi, chat integrate, streaming remoto e funzioni avanzate per l’input.

La scelta di rilasciare l’aggiornamento proprio a dicembre non è casuale. Il nuovo client arriva in concomitanza con l’apertura dei saldi invernali, uno dei periodi di maggiore traffico per lo store, e rappresenta un banco di prova importante per la nuova architettura.

Novità per Amici, chat e funzioni social

L’update non si limita all’aspetto strutturale. Valve ha introdotto miglioramenti attesi da tempo nella sezione Amici e nella chat, tra cui la possibilità di segnalare messaggi sospetti o molesti direttamente dalla finestra di conversazione. Un intervento che punta a rendere l’esperienza social più sicura e controllabile, senza passaggi aggiuntivi.

Sono stati inoltre apportati diversi fix e ottimizzazioni a Big Picture Mode e Remote Play, due componenti sempre più centrali nell’ecosistema Steam, soprattutto con l’uso su TV e dispositivi portatili.

Steam Input e supporto ai controller

Importanti aggiornamenti arrivano anche per Steam Input. Tra le novità più rilevanti spicca il supporto ai controller di Nintendo Switch 2 via USB su Windows e agli adattatori GameCube in modalità Wii U con vibrazione attiva. Sono stati inoltre migliorati i controlli giroscopici e risolti vari problemi di pairing e configurazione su controller come Sony DualSense Edge, Xbox Elite e Nintendo Joy-Con.

Una leadership costruita nel tempo

A oltre 22 anni dal debutto, Steam continua a rappresentare lo standard di riferimento per la distribuzione digitale di videogiochi su PC. Nonostante i tentativi dei concorrenti, inclusa l’integrazione di store digitali direttamente nel sistema operativo da parte di Microsoft, la piattaforma di Valve ha mantenuto una posizione dominante.