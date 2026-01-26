Steam, modalità invisibile: perché non è davvero sinonimo di privacy

In questo articolo Indice dei contenuti 1 sezione
Molti utenti attivano la modalità invisibile su Steam convinti di sparire del tutto dalla piattaforma. In realtà, secondo una recente segnalazione, questa impostazione sarebbe più una scelta di interfaccia che una reale protezione della privacy. A sollevare la questione è stato un ricercatore anonimo che si firma Xmrcat, il quale sostiene di aver individuato un comportamento curioso nel modo in cui Steam gestisce lo stato degli utenti.
Analizzando specifici pacchetti di dati, il ricercatore afferma di essere riuscito a ricostruire con precisione i momenti in cui un utente modifica il proprio stato, anche quando risulta invisibile agli altri. Un dettaglio che, almeno sulla carta, potrebbe permettere di dedurre abitudini e orari di utilizzo, andando oltre ciò che l’interfaccia lascia intendere.
Un’illusione condivisa tra i client
Alla base del problema c’è un meccanismo piuttosto tecnico. Quando un profilo viene impostato come offline o invisibile, il client non smette realmente di comunicare. Invia invece agli altri client un messaggio che dichiara quello stato. Gli amici ricevono l’informazione e la accettano, mantenendo così una sorta di illusione collettiva.
Secondo Xmrcat, questa costruzione regge finché ci si limita a ciò che mostra l’interfaccia. Analizzando il traffico dati, però, emergerebbero segnali che permettono di capire quando lo stato viene cambiato, facendo crollare l’idea di una vera invisibilità.
La risposta di Valve è stata piuttosto netta. Il ticket aperto dal ricercatore è stato chiuso come “Informative”, con la spiegazione che quei pacchetti vengono inviati solo agli amici dell’utente. L’azienda parte dal presupposto che tra amici su Steam esista un rapporto di fiducia, riducendo così la rilevanza del problema sul piano della sicurezza.
Xmrcat non condivide del tutto questa visione. Nella pratica, molti utenti hanno liste di amici molto ampie, che includono persone conosciute solo online per partite occasionali, scambi di oggetti o semplici interessi comuni. In questi casi, parlare di fiducia reciproca può essere discutibile.