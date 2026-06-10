State of Decay 3: primo gameplay all’Xbox Showcase, esce nel 2027

Dopo sei lunghi anni di attesa, finalmente è arrivato un primo sguardo concreto al gameplay di State of Decay 3. Il filmato è stato mostrato durante l’Xbox Games Showcase 2026 e ha dato quella conferma che molti aspettavano da tempo: il progetto sta davvero andando avanti, e il traguardo dell’uscita non è più così lontano. Niente data secca, questo va detto, ma il trailer chiarisce che il gioco arriverà nel corso del prossimo anno, quindi nel 2027.

La cosa interessante è che State of Decay 3 non resterà confinato all’ecosistema Microsoft. Sarà disponibile su Xbox, su Steam e anche su PlayStation 5, una scelta che amplia parecchio la platea di giocatori potenzialmente interessati. Un segnale chiaro di quanto Undead Labs voglia spingere questo capitolo ben oltre i confini abituali della serie.

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Cosa aspettarsi dal nuovo capitolo

Il cuore dell’esperienza, stando a quanto raccontato dallo stesso team di sviluppo, ruota tutto attorno a un concetto preciso: in un’apocalisse zombie dura e imprevedibile, la comunità è sopravvivenza. I giocatori dovranno costruire insediamenti, tenere in vita un gruppo di sopravvissuti e respingere una minaccia in continua espansione, cercando pian piano di riconquistare un mondo travolto dalla cosiddetta blood plague. Una formula che chi ha amato i capitoli precedenti riconoscerà subito, ma che qui sembra puntare a una dimensione più ampia e dinamica.

Sul fronte delle modalità, Microsoft ha confermato che ci sarà spazio sia per chi preferisce giocare da solo sia per chi vuole condividere l’avventura. Il gameplay supporterà infatti la modalità in solitaria e una cooperativa in mondo condiviso fino a quattro giocatori. Un dettaglio non da poco, perché trasforma l’idea di base della sopravvivenza collettiva in qualcosa che si può vivere davvero insieme agli amici.

I segnali che lo sviluppo è in dirittura

Il trailer di gameplay arriva poco dopo un annuncio che aveva già fatto drizzare le antenne ai fan. Brant Fitzgerald, co creatore della serie, aveva fatto sapere che Undead Labs avrebbe avviato delle sessioni di test in Alpha nel mese di maggio. Chi è interessato può iscriversi alla lista d’attesa dedicata, un’opportunità ghiotta per mettere le mani sul gioco con largo anticipo rispetto al lancio ufficiale.

Tra l’annuncio dei playtest e questo primo assaggio di azione vera e propria, il quadro inizia a comporsi. State of Decay 3 era stato presentato per la prima volta sei anni fa, e per parecchio tempo le notizie concrete erano state col contagocce. Ora invece le cose si muovono, e finalmente i giocatori hanno qualcosa di tangibile su cui costruire le proprie aspettative in vista dell’arrivo previsto nel 2027 su Xbox, Steam e PlayStation 5.